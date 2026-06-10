La soledad de la ministra: las comunidades no llegan a un acuerdo con Sanidad para poner fin al conflicto médico

La ministra Mónica García, antes de entrar en el pleno extraordinario celebrado este miércoles SERGIO PEREZ | EFE

Las expectativas no eran altas y finalmente no ha habido acuerdo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades finalizaron el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial de este miércoles sin consenso. El orden del día era monográfico, el anteproyecto del estatuto marco y el conflicto médico que lleva meses candente en toda España y ha provocado la cancelación de cientos de miles de cirugías, pruebas y consultas. Aunque faltan cinco días, lo más probable es que el próximo lunes comience la quinta huelga semanal de este año, del 15 al 19 de junio.

Ayer martes, consejeros de salud de distintos colores políticos cerraron una postura conjunta ante la ministra, Mónica García. Defienden en primer lugar que el estatuto marco es una competencia estatal, «e polo tanto competencia exclusiva do Ministerio de Sanidad, que é o que ten capacidade para modificalo, aprobalo e desenvolvelo», explicó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, minutos antes de la reunión. El segundo punto es la predisposición de las comunidades a solucionar el conflicto si hay un diálogo real, y el tercero el compromiso con los profesionales y sobre todo con los pacientes, «os verdadeiros afectados por este tipo de controversia». Caamaño insistió en la soledad absoluta de la ministra, con todos los colectivos en contra: comunidades, sindicatos, profesionales y pacientes.

Tras la reunión, sin consenso, la ministra Mónica García insistió en que no va a renunciar al anteproyecto del estatuto marco y acusó a las autonomías de actuar como el perro del hortelano, «ni resuelven ni dejan resolver». Todo lo contrario a lo que piensan los responsables autonómicos. El consejero de salud vasco, Alberto Martínez, que intervino tras el Interterritorial en nombre de todas las comunidades, recordó que acudieron al encuentro «unidas» para defender a los pacientes, a los profesionales del SNS y que lo han hecho con la voluntad de trabajar para resolver los problemas que están sufriendo los ciudadanos. «La ministra se ha quedado sola», reiteró Martínez.

Mientras, los sindicatos médicos mantienen la convocatoria para la semana próxima. O´Mega, mayoritario en Galicia y presente en el comité de huelga, ha animado a los profesionales a participar en la concentración prevista el lunes 15 a las 12 horas en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad. En la comunidad también habrá concentraciones durante toda la semana. Simega, además de apoyar la convocatoria en Madrid, ha convocado protestas el martes a las 11 en el Hospital Álvaro Cunqueiro y el de Monforte; el miércoles en el Montecelo y el de O Salnés, y el viernes 19 en el Clínico de Santiago.