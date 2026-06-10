El Gobierno condecora al general jefe de la Guardia Civil de Galicia con la Encomienda de Isabel la Católica

El general Miguel Ángel González Arias recibe la condecoración de manos del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. Eduardo Pérez

El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias, recibió este miércoles en A Coruña la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que entrega el Ministerio de Asuntos Exteriores en nombre del rey a las personas distinguidas por sus «comportamientos extraordinarios que redundan en el beneficio de España». González Arias (Lugo, 1965) pasará a la reserva el próximo domingo tras estar cuatro años al frente de la Guardia Civil de Galicia. El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, le hizo entrega de la distinción, una de las principales condecoraciones del Estado, destacando el ejemplo y el compromiso del general «por unha vida ao servizo da seguridade e do benestar de Galicia».

El delegado del Gobierno destacó la trayectoria ejemplar y el compromiso humano de Miguel Ángel González Arias y su labor de servicio a la ciudadanía gallega y española. Pedro Blanco ensalzó, asimismo, la integridad y el talante del general. Alabó su capacidad para liderar equipos con rigor y proximidad dejando claro con su trabajo diario que «en Galicia, o rural non é a periferia. É o corazón de Galicia, e máis para a Garda Civil». Por ese motivo, el delegado reconoció la capacidad de González Arias «para comprender o territorio e facer da Garda Civil unha institución aínda máis próxima, presente nas aldeas e nas vilas, preto das persoas que confían a súa seguridade a un uniforme verde».

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Blanco quiso destacar también el empeño del general en modernizar la Guardia Civil y hacer frente a los desafíos de las nuevas formas de delincuencia. «O resultado está aí: Galicia é hoxe a segunda comunidade máis segura de España», apuntó el delegado antes de imponerle la condecoración al general en presencia de los subdelegados del Gobierno en Lugo y A Coruña, Olimpia López y Julio Abalde, y de diversas autoridades militares, judiciales y civiles, entre los que se encontraban el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste; el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Pacheco; el general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra, Marcial González Prada, y el delegado del Ministerio de Defensa en Galicia, Jesús Ángel Paz.