Fiscales de toda España reflexionan en Mariñán sobre la protección de las víctimas en el proceso penal

Imagen de los fiscales que participan en el curso de verano que se celebra en el pazo de Mariñán, en Bergondo.

Fiscales de toda España participan desde este miércoles en una nueva edición de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal que este año está dedicada al análisis de la tutela y la protección de las víctimas en el proceso penal. La fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza, agradeció a los asistentes su compromiso con la formación, con la reflexión jurídica y con la mejora del servicio público que la Fiscalía presta a la ciudadanía. Les dijo que hablar de las víctimas en el proceso penal es hablar del lado más humano de la Justicia y recordó que «detrás de cada papel, detrás de cada procedemento, hai persoas que sofren e que necesitan ser atendidas e, sobre todo, tratadas con dignidade».

La fiscala superior de Galicia explicó que durante los tres días que dura el curso de formación se abordarán temas de gran complejidad y que tienen como protagonista a la víctima y a su evolución dentro del proceso penal, lo que incluye la protección reforzada de los más vulnerables frente a la violencia de género y la violencia sexual, así como la protección de los menores y víctimas con discapacidad, y los que sufren la trata de seres humanos y los delitos de odio.

Eiró señaló que esa visión conjunta obliga a los fiscales a considerar que la Justicia tiene que ser mucho más que la defensa de la legalidad, «ten que protexer ás vítimas, darlles un trato humanizado e, sobre todo, ten que evitar a revitimización». La fiscala superior de Galicia aseguró que eso no se consigue solo en el ámbito del derecho, sino que necesita un acompañamiento corporativo, institucional y de comarcalización de los servicios: «As vítimas necesitan unha presenza adecuada nos xulgados, necesitan unha atención personalizada que o servizo que se presta desde as institucións chegue directamente a elas, e tratando de evitar, por exemplo, desplazamentos innecesarios que o único que fan é aumentar aínda máis a sensación de desprotección».

En el curso de verano de Mariñán se hablará también del papel de la Fiscalía en las grandes catástrofes, en las que el acompañamiento a las víctimas tiene que ser una prioridad, a juicio de la máxima responsable de los fiscales gallegos, que recordó el accidente del Alvia en Angrois. Recordó que en ese momento instituciones como la Fiscalía tuvieron que dar un paso al frente y estar con las víctimas y con sus familias. «E nós, como fiscais temos unha especial responsabilidade, pois temos que garantir a legalidade, pero tamén temos que garantir que as víctimas non sofran máis, que teñan o tratamento que merecen e, sobre todo, evitar a revitimización», concluyó la fiscala superior tras el acto de inauguración del curso, en el que estuvo acompañada por José Tronchoni, director xeral de Xustiza de la Xunta; por Ana Isabel García León, fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y directora de la Escuela; Laura Cambero Valencia, directora del Centro de Estudios Jurídicos, y Belén Docampo, delegada de la Xunta en A Coruña.