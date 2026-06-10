La demanda por entrar en Medicina multiplica por ocho la oferta en Galicia

Medicina es la carrera más demandada de las universidades, en la foto la facultad de Santiago SANDRA ALONSO

Medicina es la carrera con más demanda en España. El Ministerio de Universidades publica anualmente las tasas de preferencia, es decir, el número de solicitudes en primera opción por cada plaza ofertada. La última estadística, del curso 2024-2025, confirma esta tendencia. Por cada plaza pública casi diez estudiantes (una tasa del 952,5 %) la solicitaron como su opción preferente. Veterinaria también cuenta con un gran atractivo (736 %), pero la siguiente titulación, Enfermería, baja a 405, es decir, la demanda cuadruplica a la oferta.

Teniendo en cuenta este atractivo Galicia no es de las comunidades más demandadas a la hora de cursar esta carrera. De hecho está por debajo de la media estatal. Hay ocho peticiones de ingreso por cada plaza de este grado en la Universidade de Santiago (795,8), muy lejos de Cantabria, con 33 solicitudes por vacante, o Navarra, con 30. Cataluña tiene la menor demanda, con una tasa de preferencia del 438 %, algo que probablemente se deba a la lengua propia, que desincentiva a estudiantes de otras autonomías.

El 74 % de los matriculados en el SUG estudian lo que querían

Además de esta tasa de preferencia, el informe que acaba de publicar el Ministerio de Universidades también analiza la tasa de adecuación, estudiantes de nuevo ingreso que eligieron esa carrera como primera opción al preinscribirse. El 73,8 % de los matriculados en las universidades gallegas públicas cursan el grado que querían. Es una cifra similar a la media estatal, que ronda el 71 %. Madrid es la comunidad con menos alumnos cursando el título elegido en primer lugar, solo el 58 %, frente a La Rioja, en donde son el 90 %.

En el caso particular de Medicina esta tasa de adecuación no es tan elevada como pudiera parecer, porque hay mucha movilidad entre comunidades. Por ejemplo, en Madrid solo el 67,5 % de los matriculados habían situado esa opción en el primer lugar, porque probablemente muchos eligieron otras facultades de Medicina. En la universidad gallega, sin embargo, es muy alta, de casi el cien por cien.