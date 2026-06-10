El coste medio de un alta hospitalaria en Galicia asciende a 5.577 euros

Los gallegos que requieren un ingreso permanecen de media 7,8 días hospitalizados, en la foto el CHUS PACO RODRÍGUEZ

Galicia es una comunidad envejecida y eso se refleja en las estadísticas de hospitalización. El Ministerio de Sanidad ha publicado un informe sobre coste, actividad realizada y estancia media, así como de indicadores sanitarios como los reingresos o la mortalidad hospitalaria. La comunidad gallega ocupa los primeros puestos en prácticamente todos estos indicadores.

Los reingresos son un factor muy importante. En los famosos indicadores de gestión (el conocido como plus de productividad), uno de los objetivos de la Consellería de Sanidade es precisamente reducir este parámetro, es decir, evitar que el paciente que ha sido dado de alta vuelva a ingresar de forma urgente por el mismo motivo en los treinta días posteriores. Galicia presenta la segunda cifra más alta, el 9,3 %, detrás de Extremadura. Si se analizan los ocho primeros días, esta cifra baja en relación a otras autonomías, pero el grueso se produce entre los días 8 y 30 tras el alta, en donde la comunidad está a la cabeza, con un 6,2 % de reingresos.

En cuanto a la mortalidad intrahospitalaria respecto al total de altas, en los centros gallegos sube al 6,1 %, la segunda comunidad con mayor porcentaje tras Canarias. Esto implica que fallecen más del 6 % de los pacientes que ingresan. Lógicamente este porcentaje sube al 10 % en los mayores de 74 y baja drásticamente en los menores de 45.

Finalmente, el coste medio del alta hospitalaria es en Galicia de 5.577 euros, por debajo de la media pese a que la estancia es mayor. En Madrid se alcanzan los 6.360 euros mientras que Extremadura, con 5.113, tiene la cifra más baja. Los gallegos que requieren un ingreso permanecen de media 7,8 días, la segunda cifra más alta tras Canarias, y sin embargo el importe está muy por encima de autonomías como Madrid, Andalucía, Canarias o Cataluña.