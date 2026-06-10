Cambios en los centros de salud: los médicos tendrán 30 consultas al día, 20 solicitadas por los usuarios, 5 para recetas y 5 programadas

Los administrativos de los centros de salud recibirán formación para tener más peso en la atención primaria SANDRA ALONSO

La Consellería de Sanidade creó hace unos meses dos grupos de trabajo para llevar a cabo una reforma de la atención primaria en la que uno de los puntos más destacados es limitar la agenda de los médicos de familia, que en ocasiones han llegado a ver en una jornada 50, 60 o incluso más pacientes. Los responsables del Sergas se reunieron este miércoles con los sindicatos con representación en la mesa sectorial para presentar las conclusiones del primero de estos grupos, el que se encargó de las agendas y la organización de la actividad asistencial.

En estas conclusiones se establece un número máximo de 25 pacientes para los pediatras y de 30 para los médicos de familia. Esto no quiere decir que todos los días haya 30 huecos disponibles para los usuarios, ya que algunas de estas consultas son programadas, es decir, es el propio facultativo quien las agenda para atender, por ejemplo, a los enfermos crónicos. Todo lo que sobrepase estas 30 consultas será considerado sobredemanda. Según la presentación hecha a los sindicatos, 20 serán huecos que solicita el paciente para enfermedad, 5 de recetas y 5 de autogestión del médico. En minutos, diez por consulta de enfermedad y dos para recetas, mientras que las cinco de autogestión sumarán 90 minutos en total porque implican una revisión más integral del enfermo. Dentro de esta hora y media se incluye también actividad programada que realizan los médicos, como cirugía menor o ecografía. Son 300 minutos en total, y el resto de la jornada se destinará a otras tareas propias de la medicina familiar, como sesiones clínicas, prevención de la salud o atención a la comunidad.

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En el caso de que haya usuarios que necesitan o demandan ser vistos en el día se activará la agenda de sobredemanda, que solicita el médico en el mismo día y autorizar el jefe de servicio. Según la responsable de sanidad de CC.OO. Luz Fernández, esta agenda implicará una retribución a mayores a partir de un determinado número de pacientes. Un profesional podrá asumir su sobredemanda o también la de otros compañeros. «O que lle pedimos de xeito insistente é que deixen moi claro que é sobredemanda e que é xornada complementaria», apuntó Fernández. Desde la CIG-Saúde apuntan que aunque todavía no hay nada en firme, se baraja que en cada hora de sobredemanda se atiendan entre 6 y 8 pacientes, «aínda que insistiron que de momento aínda é un borrador», explica Ana Lestón, secretaria xeral de este sindicato.

Otra de las medidas expuestas en la mesa sectorial es la de potenciar el papel del jefe de servicio de atención primaria, reduciendo su actividad asistencial para que pueda dedicarse a tareas de gestión, «algo que nos parece ben para que poida facer realmente de xefe de servizo», explica Fernández.

Reducir la burocracia de los facultativos es desde hace años un objetivo de la Xunta. Por un lado ya está en marcha la unidad de refuerzo de atención primaria, formada por técnicos en salud que renuevan tratamientos crónicos o fármacos no demorables, pero se potenciará también el papel de los administrativos de los centros de salud, con formación homogénea al personal para que pueda asumir nuevas tareas. «O obxectivo é que teñan máis peso, algo que compartimos totalmente porque un centro de saúde onde este persoal ten peso funciona moito mellor. Son a porta de entrada e evitan moito caos», explican desde Comisiones.

Los sindicatos tienen una semana para presentar alegaciones y en unos días se celebrará otra mesa sectorial para presentar los resultados del segundo grupo de trabajo, que se centró en los recursos humanos y el modelo retributivo. De momento no se informó a los sindicatos de cuando empezarán a funcionar los cambios.