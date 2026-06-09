La Xunta se reúne con la Fegamp para hablar del anteproyecto de Ley de Administración Local y solo está presente el vicepresidente segundo, del PP

El vicepresidente segundo de la Fegamp, Ángel Moldes, reunido con el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y otros cargos de la Xunta

La Consellería de Presidencia remitió en la tarde de este martes una nota en la que informaba de que la Xunta había evaluado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) el anteproyecto de Lei de Administración Local de Galicia, a la que el organismo presentó alegaciones. A continuación, explicaba que el conselleiro Diego Calvo, acompañado de otros cargos del Ejecutivo gallego, se reunió tan solo con el vicepresidente primero de la federación, Ángel Moldes, alcalde de Poio por el PP. Y lamentaba que al encuentro no hubiesen acudido el presidente de la Fegamp, el socialista Alberto Varela (alcalde de Vilagarcía), ni el vicepresidente segundo, Secundino García (alcalde de San Sadurniño por el BNG), ni la vicepresidenta ejecutiva, María Barral (alcaldesa de Betanzos por el PSdeG).

La respuesta llegaba un poco después desde el departamento de prensa de la Fegamp. En un mensaje enviado a los medios explicaban que si no había acudido ninguno de los tres se debía a que cuando recibieron la convocatoria de reunión, el pasado viernes por la tarde, comprobaron que la cita coincidía con «compromisos de axenda xa adquiridos». «Dende a Fegamp intentouse buscar outra data para poder asistir, pola importancia do asunto, pero dende a Consellería de Presidencia non quixeron buscar outra data e mantiveron a convocatoria a pesares de saber que non se podería asistir», aseguraron.

Para tratar de respaldar su explicación, desde prensa de la Fegamp resaltaron que los medios de comunicación no fueron convocados para cubrir el encuentro, «como si o son todas as reunións deste tipo». Lo cierto es que la cita del conselleiro de Presidencia con la federación de municipios tampoco estaba recogido en las previsiones que la Xunta envió a los medios el día anterior.

La nota de prensa de la Administración autonómica, sin embargo, insiste en que el Gobierno gallego «mantén un proceso de escoita e diálogo», a través de encuentros con distintas entidades que, al igual de la Fegamp, presentaron alegaciones al anteproyecto, con el objetivo de «enriquecer o texto integrando todas as achegas construtivas para poder acadar así o máximo consenso posible».

Según destaca Presidencia, la nueva ley busca actualizar el marco jurídico para modernizar la gestión del ámbito local, tras más de tres décadas de vigencia de la normativa actual. En ese sentido, las novedades del texto están relacionadas con la modernización en la organización y funcionamiento de las entidades locales, el refuerzo del papel de las diputaciones provinciales, un tratamiento específico para los concellos en situación de remo demográfico o la apuesta por las fusiones voluntarias de concellos. Fijará, además, un nuevo sistema de participación en los tributos autonómicos.