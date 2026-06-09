Subastan desde 180.000 euros un narcovelero que se custodia en la Escuela Naval de Marín

El velero Tambo custodiado en Marín que sale a subasta

Un moto-velero de casi 29 metros de eslora y 8 de manga, fabricado con casco de acero naval y superestructura de aluminio, capacitado para navegaciones de altura. Está custodiado en la Escuela Naval de Marín y acaba de salir a subasta, con un precio inicial de 180.000 euros. ¿El motivo? Procede del narcotráfico. Fue utilizado para portar droga y ahora el dinero que se obtenga de su venta irá destinado a financiar programas de prevención de las toxicomanías, así como a la asistencia y la inserción de los drogodependientes.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha puesto en marcha esta subasta pública electrónica a través del portal especializado Escrapalia. Según explican en una nota, se trata de un exclusivo moto-velero de gran eslora, actualmente nombrado Tambo, aunque originalmente fue bautizado como Anna y, más tarde, en el registro marítimo internacional figuró como WK London.

Según explican, se trata de una embarcación singular tipo ketch, es decir un velero de dos mástiles, que además no es un modelo de serie, sino un barco diseñado más bajo pedido y personalizado. Fabricado por los astilleros Liman JSC, cuenta con casco de acero naval de alta resistencia y una superestructura de aluminio. Su eslora alcanza los 28,9 metros, la manga es de 8 metros y el calado, de 3,60 metros. Además, cuenta con certificación de Categoría CE Clase A Oceánica, lo que lo capacita para navegaciones de altura. El motor es un diésel Caterpillar 3196 de 490 HP, y tiene dos grupos electrógenos y equipamiento avanzado de maniobra hidráulica.

El interior también es llamativo, según indican los subastadores, con un amplio salón principal, una zona de descanso con bar y ocho sollados adaptados con baño independiente, además de un puente de mando protegido. Los interesados en adquirirlo, y verlo antes de la compra, tendrán la oportunidad el jueves 2 de julio, de diez a doce de la mañana, en la Escuela Naval de Marín, donde el velero se encuentra custodiado y a flote.

La subasta, que se realiza en línea, estará abierta a pujas hasta el 16 de julio a través de este enlace.

Otra embarcación incautada a subasta

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas también ha lanzado de forma simultánea otra embarcación incautada por el Fondo de Bienes Decomisados, una unidad de recreo Jeanneau Cap Camarat 755 WA, cuyo precio de salida se sitúa en 500 euros. Esta embarcación polivalente, que describen como de gama media-alta, está varada y disponible para inspección técnica en las instalaciones de Vigilancia Aduanera del Puerto de Cádiz.

Las visitas a este activo podrán realizarse el 7 de julio, de 10 a 12 horas en el Puerto de Cádiz, y la subasta electrónica estará abierta al 9 de julio. Los fondos obtenidos también se dedicarán a revertir los daños ocasionados por el narcotráfico y las drogodependencias en la sociedad.