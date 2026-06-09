O PPdeG pide responsabilidades á CIUG; BNG e PSdeG reclaman manter a autonomía das universidades

La Voz REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

A portavoz de educación do grupo popular, Cecilia Vázquez; a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil; e o portavoz de educación do PSdeG, Aitor Bouza.
A portavoz de educación do grupo popular, Cecilia Vázquez; a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil; e o portavoz de educación do PSdeG, Aitor Bouza.

As tres organizacións plasman nun cuestionario o seu posicionamento tralas irregularidades detectadas nas probas de acceso á universidade

10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

As irregularidades detectadas en varias das probas de acceso á universidade levaron a Xunta a pedir a asunción de responsabilidades na CiUG. O PP fala na mesma liña, e reivindica tamén que o Goberno galego

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