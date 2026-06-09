O PPdeG pide responsabilidades á CIUG; BNG e PSdeG reclaman manter a autonomía das universidades
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
As tres organizacións plasman nun cuestionario o seu posicionamento tralas irregularidades detectadas nas probas de acceso á universidade10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
As irregularidades detectadas en varias das probas de acceso á universidade levaron a Xunta a pedir a asunción de responsabilidades na CiUG. O PP fala na mesma liña, e reivindica tamén que o Goberno galego