El Sergas presentará la semana que viene su plan asistencial para este verano

Sanidade presentará la semana que viene el plan de ordenación del verano, en la foto el Hospital Álvaro Cunqueiro XOÁN CARLOS GIL

Los responsables del Sergas darán a conocer la semana que viene el plan asistencial para este verano, que incluye la reordenación del sistema sanitario para hacer frente a la demanda durante los meses de julio, agosto y septiembre, en los que por un lado se reduce la ocupación hospitalaria pero también aumenta la presión en determinadas zonas turísticas y costeras. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, explicó que este plan incluirá una parte «puramente asistencial» y otra centrada en la salud pública, con medidas específicas para esta época como el cuidado de la piel y la llegada de visitantes y turistas que pueden utilizar el sistema sanitario gallego.

Respecto a la reordenación hospitalaria, y como adelantó La Voz de Galicia, se mantendrán operativas más del 90 % de las camas, con diferencias por áreas sanitarias que oscilan entre el 88 % de Lugo y el cien por cien de Ourense. En relación a atención primaria, hay determinadas localidades en las que la afluencia de visitantes «pode aumentar a tensión», por lo que la consellería prevé planes de contingencia y la movilización del 061 para eventos festivos.

La reordenación asistencial obedece también a la necesidad de que los profesionales disfruten de sus períodos vacacionales, teniendo en cuenta que en algunas categorías no hay relevo para hacer sustituciones. Este descenso habitual de la actividad, y por lo tanto de aumento de la lista de espera, coincide este año con unas demoras ya abultadas por las huelgas médicas en contra del estatuto marco, cuya siguiente convocatoria está prevista del 15 al 19 de junio. «Efectivamente as listas de espera están aumentando e mañá celébrase un consello interterterritorial no que me temo que non imos avanzar», lamentó Gómez Caamaño a preguntas de los periodistas, durante la presentación de la campaña de donación de sangre Un alento de vida.

Precisamente esta tarde, representantes de «todos» los gobiernos autonómicos se reúnen para tratar de acordar una posición conjunta, con el fin de trasladarla a la ministra de Sanidad, Mónica García, y resolver así el conflicto entre el ministerio y el colectivo médico por el anteproyecto de estatuto marco, según anunció el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez. Por su parte, la ministra ha dejado la pelota en el tejado de las comunidades, al asegurar que son las autonomías las que tienen la llave para poner fin a la huelga, recordando que las competencias están transferidas desde principios del 2000.

Campaña de donación de sangre

El conselleiro realizó estas declaración en la presentación de una campaña estival para animar a los ciudadanos a donar sangre. En lo que va de año, explicó, se superaron ya las 44.000 extracciones, y entre el 15 de junio y el 31 de agosto las unidades móviles se desplazarán a unos 170 concellos gallegos para mantener estables las reservas de todos los grupos sanguíneos en el período estival.

Se estima que hasta finales del mes de agosto, los hospitales gallegos necesitarán alrededor de 22.000 donaciones para llevar a cabo su labor asistencial.