El reto de Galicia: gestionar mejor el agua ante las sequías e inundaciones

Blas García, alcalde de Ames; Luis Basiero, director del área de Saneamiento y Depuración de Facsa; José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, y Roi Fernández, director de Augas de Galicia, en la mesa moderada por María Meizoso. SANDRA ALONSO

Galicia se enfrenta a un escenario en el que la gestión del agua debe estar alineada con la realidad climática. Las infraestructuras hidráulicas, diseñadas bajo supuestos del siglo XX, resultan insuficientes frente a lluvias torrenciales, sequías prolongadas y olas de calor. Y de ahí la urgencia de actuar. Esta es una de las principales conclusiones del foro organizado este martes en Santiago por Facsa y La Voz de Galicia, que sirvió para presentar un estudio que arroja datos muy reveladores de lo que se avecina. Por ejemplo, que Europa es el continente que más rápido se está calentando y ya supera los dos grados de incremento respecto a la era preindustrial. El estrés hídrico —cuando la demanda de agua supera la cantidad disponible durante un período determinado o cuando su calidad es tan baja que restringe su uso— afecta al 20 % del territorio europeo y al 30 % de su población.

Jorge Morales, director de Desarrollo de Negocio de Facsa y encargado de presentar el informe, insistió en la importancia de tomar cartas en el asunto por los elevados costes que acarrea la inacción. «España acumula más de 95.000 millones en pérdidas entre 1980 y el 2023; actuar solo después de una emergencia resulta cada vez más caro», expuso en un foro que abrió la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y que contó con la presencia de Roi Fernández, director de Augas de Galicia, José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; Blas García, miembro de la comisión ejecutiva de Fegamp y alcalde de Ames, y Luis Basiero, director del área de Saneamiento y Depuración de Facsa.

Los cuatro participaron en una mesa redonda en la que, además de advertir sobre la importancia de rediseñar infraestructuras para eventos extremos, pusieron el foco en reforzar la gobernanza cooperativa del agua (una colaboración entre Administraciones claves teniendo en cuenta el tamaño de muchos concellos) y en sensibilizar y educar a la ciudadanía. Primero, en que el agua es un recurso escaso que precisa de un uso más eficiente. Y segundo, la importancia que tiene el calentamiento global. «Na nosa demarcación por agora non se aprecia unha perda alarmante, estamos a falar de oito ou nove litros por metro cadrado por década, pero as predicións falan de cen e iso xa é outra cousa», explica José Antonio Quiroga, presidente de la Cuenca Hidrográfica Miño-Sil.

Desde la Administración local ponen el foco en la complejidad del territorio gallego y la compleja realidad municipal con 313 concellos. «En Ames hai sitios sen saneamento e un concello como A Baña, por exemplo, non ten depuradora», recordó Blas García, representante de la Fegamp, quien reclamó una mayor coordinación institucional entre todas las Administraciones, también Xunta y Diputaciones, para que los concellos puedan entrar en el ciclo integral del agua.

Roi Fernández, director de Augas de Galicia, puso el foco en la movilización de fondos europeos para ayudar a los concellos a hacer auditorías de abastecimiento y poder ejecutar obras destinadas a minimizar las pérdidas de agua. Un diagnóstico sobre el estado del abastecimiento municipal refleja que los ayuntamientos llegan a perder alrededor del 39 % del agua en fugas y deficiencias en la red, lo que hace cada vez más urgente actuar.

La estrategia frente a las inundaciones tendrá 65 millones hasta el año 2030

La Xunta apuesta por un modelo de gestión de los recursos hídricos basado en la anticipación y en la planificación de políticas y acciones adaptadas a la realidad de la comunidad en un escenario marcado a nivel mundial por el calentamiento global y sus efectos. Así lo expuso la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, encargada de clausurar el foro.

Tras señalar que tanto los períodos de sequía prolongada como los episodios de lluvia intensa e inundaciones son cada vez más frecuentes a nivel mundial, la responsable autonómica incidió en que en este contexto ya no se puede abordar la gestión hídrica basándose exclusivamente en los registros históricos existentes. Por el contrario, abogó por planificar y prepararse con antelación ante posibles eventos extremos y emergencias que puedan tener una incidencia directa en la disponibilidad de agua.

Ángeles Vázquez, que recordó que Galicia cuenta con la mitad de los núcleos de población del país, insistió en que la red de saneamiento autonómica está integrada por más de 25.000 kilómetros de colectores y que en el conjunto de la comunidad hay más de 5.000 captaciones inventariadas, 929 estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y 156 estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) de gran capacidad.

Inversiones

La conselleira de Medio Ambiente incidió en que la Xunta está haciendo «un esforzo sen precedentes» para reforzar la resiliencia hídrica de Galicia ante fenómenos extremos. Así, solo este año, recordó que el organismo hidráulico autonómico destinará 89 millones de euros de su presupuesto a ejecutar obra pública. En el marco de su estrategia frente a las inundaciones, recordó Ángeles Vázquez, Augas de Galicia tiene reservados de aquí al 2030 inversiones por un importe global de 65 millones de euros. «Temos todos os elementos necesarios para converter Galicia nun referente na xestión sostible da auga», finalizó la conselleira, que destacó que el 80 % de las masas de agua bajo la competencia de la Xunta se encuentran en buen estado, frente al 60 % de la media estatal.