El PSdeG acusa a la Xunta de reducir la capacidad asistencial en los hospitales

XOÁN REY | EFE

La viceportavoz del PSdeG en el Parlamento y secretaria de organización, Lara Méndez, reprochó esta mañana a la Xunta el cierre de más de 500 camas hospitalarias durante este verano en toda Galicia, alertando sobre la saturación de los servicios de urgencias. «Mentres os galegos e galegas seguen enfermando e precisando atención médica, a Xunta responde pechando camas e reducindo a capacidade asistencial dos hospitais», criticó en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces en el Parlamento gallego.

Los socialistas gallegos propondrán en el próximo pleno una serie de medidas de choque urgentes para intentar revertir esta situación y romper, en palabras de la propia Méndez, «co círculo vicioso no que o Partido Popular ten metido o sistema sanitario tras case dúas décadas de recortes e falta de planificación».

Será una sesión en la que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, si considera que sus políticas en materia de vivienda dan respuesta a las familias que sufren para acceder a un hogar. Desde el PSdeG alertan del empobrecimiento de la juventud debido a que el precio medio del alquiler ha subido más de un 50 % en la última década ante la falta de un plan eficaz por parte del Gobierno gallego. «Do mesmo xeito que ninguén discute hoxe o dereito á sanidade ou á educación, temos que garantir tamén o dereito a unha vivenda digna», señaló Méndez.

Los socialistas también exigirán responsabilidades por el retraso en la presentación del Pladiga y la contratación temporal en la política forestal, además de reclamar una postura constructiva a la Xunta en la comisión de estudio sobre financiación autonómica. La agenda socialista incluirá también demandas sociales y económicas como la creación de una residencia pública de mayores en A Estrada y el apoyo al sector lácteo a través de precios justos.