El PP sigue sin decidir su candidato a la alcaldía en Ourense

Rueda de prensa de Luis Menor este lunes tras la reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Ourense. ALBERTE PAZ

Luis Menor, presidente de la Diputación ourensana, comparece ante los medios de comunicación cada lunes tras la reunión de su Junta de Gobierno y en las últimas semanas se repite la misma pregunta: ¿tiene ya el PP candidato a la alcaldía para la capital de la provincia? La respuesta, según el líder de los populares ourensanos, sigue siendo negativa. Cuando ayer le preguntaron sobre este asunto, Menor insistió en que será Alfonso Rueda quien anuncie a los aspirantes a alcalde en las siete ciudades. «Ata o de agora non temos convocatoria», afirmó el presidente provincial del PP, que mostró su respaldo a la actual portavoz del grupo popular, Ana Méndez, frente a las críticas del regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome.

Sobre su propio futuro, Menor disipó las dudas sobre su posible integración en la candidatura del PP en la capital, una posibilidad con la que se había especulado en las últimas semanas. Su intención, según dijo, es repetir como cabeza de lista en el municipio de O Pereiro de Aguiar, del que es alcalde desde el año 2019. «Se os meus compañeiros queren, a miña idea é que si», dijo.

Alfonso Rueda avanzó en su día que los candidatos de las ciudades serían anunciados este mes de junio.