Óscar Puente se enfada por que se cuestione la seguridad ferroviaria tras bendecir los obispos el tren que les llevó a Barcelona: «Es mucho más  inseguro viajar en coche»

Imagen de la bendición de los obispos al tren de Iryo EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reivindicó la seguridad del sistema ferroviario español como medio de transporte, tras la bendición que han hecho los obispos españoles del tren en el que han viajado a Barcelona por la visita del papa León XIV. «Dudo mucho que los obispos ejerzan de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él», declaró este martes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, bendijo el tren de Iryo en el que han viajado los obispos a Barcelona para continuar con la agenda de la visita del Papa León XIV en España: «Aparta, Señor, de sus recorridos todo peligro, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía».

Puente calificó como de «bastante mal gusto» la pregunta de un periodista sobre si hay peligro en los trenes de España, en el contexto de la bendición realizada por los obispos al tren, y aseguró que «no se corresponde con la realidad». «Más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo», con la misma seguridad que los de países desarrollados como Alemania o Francia, entre otros, y presenta «limitadísimas» posibilidades de que ocurra un accidente mortal, reivindicó.

Eso no garantiza, admitió, que sea imposible que sucedan algunos accidentes, como en el caso de Adamuz (Córdoba, este año) o de Angrois (Santiago de Compostela, en 2013), en los que fallecieron decenas de personas. «No recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo en la red ferroviaria española. Lo que recuerdo es que entonces tanto el Gobierno que estaba en el poder como el ámbito periodístico se esforzaban por no dañar la imagen de seguridad del ferrocarril español, con afirmaciones públicas que tienen muy poco rigor», ha criticado.

Finalmente, se mostró seguro de que, más allá de que luego puedan tener lugar incidencias, quien se sube a un tren en España lo hace «sabiendo que es un medio seguro y sin pensar que se va a matar». Es mucho «más inseguro» viajar en coche que en ferrocarril y este último es «de los medios más seguros que existen, tanto en España como en el conjunto del mundo», ha reiterado.