El Ministerio de Educación asigna a Galicia más de 72 millones de euros para Formación Profesional de personas trabajadoras

Reunión de la Conferencia Sectorial de FP este martes en la sede del Ministerio en Madrid, con la ministra Tolón presidiendo

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes transferirá a Galicia 72,3 millones de euros destinados a la Formación Profesional para personas trabajadoras. Así se ha acordado en la Conferencia Sectorial de FP celebrada este martes en Madrid, en la que la ministra Milagros Tolón y los representantes de las comunidades han aprobado el reparto de un total de 867 millones de euros asignados a este programa.

En concreto, Galicia recibirá más de 58 millones para iniciativas de oferta formativa destinada a personas desempleadas, mientras que otros 12,1 millones de euros serán para acciones formativas dirigidas a trabajadores ocupados.

Además, la Delegación del Gobierno en la comunidad ha señalado que a estas partidas se sumarán algo más de dos millones para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo, impartidas a través de la red pública de centros de formación, tanto para personas desempleadas como ocupadas. Estas actuaciones tienen como objetivo favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida.

El reparto de los casi 870 millones de euros para la FP a trabajadores ha sido validado este martes con las comunidades autónomas, si bien la partida fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 12 de mayo. Según destaca el Ministerio, con esta nueva, correspondiente al ejercicio 2026, reafirma su compromiso con la Formación Profesional como herramienta para mejorar la cualificación de las personas trabajadoras, responder a las necesidades de los sectores productivos y abrir nuevas oportunidades de empleo y progreso.

El Gobierno central también ha destacado que entre los años 2021 y 2023, más de 780.000 personas desempleadas y más de 200.000 personas ocupadas han participado en este tipo de acciones formativas en el conjunto de las comunidades autónomas. Gracias a ellas, cerca de 314.000 personas sin empleo se incorporaron al mercado laboral y más de 52.000 personas ocupadas mejoraron su situación profesional.