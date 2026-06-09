Galicia supera los 50.000 casos totales de violencia de género en el sistema VioGén

Banco contra la violencia de género, en Noia CARMELA QUEIJEIRO

Por primera vez desde que el Ministerio del Interior puso en marcha en el 2013 el sistema VioGén, Galicia acaba de superar los 50.000 casos totales de violencia de género. Entonces, a finales de mayo de aquel año, la suma de los casos activos, inactivos y en espera era de 16.797; y, de ellos, 3.363 eran objeto de seguimiento y protección. La imagen ahora es bien distinta: la comunidad alcanza las 43.760 víctimas y los 50.090 casos totales, en los que se incluyen los que ya no necesitan ser objeto de control policial directo, pero pueden reactivarse en cualquier momento. Hoy hay 6.044 casos activos y 250 con dispositivos electrónicos de seguimiento.

Son datos de la última estadística de Interior, a 31 de mayo, que no presenta grandes cambios a nivel general, pero sí en detalle. Hay 29 casos activos más que a finales de abril: 5.058 en el nivel de riesgo bajo, 920 en medio, 66 en alto y ninguno en extremo. En el boletín anterior, eran 5.082 en bajo, 872 en medio, 60 en alto y 1 en extremo. Lo que demuestra que ese nivel de riesgo va evolucionando con el transcurso del tiempo, según el momento y las circunstancias que rodeen el caso: hay un trasvase de los niveles más bajos al medio y alto.

Por edades, y respecto al mes pasado, el grupo de mujeres que más casos nuevos suma es el de 46 a 64 años, que pasa de 1.689 casos a 1.732. Son más también las víctimas menores de 18 años, con cuatro más, y bajan de 273 a 161 los casos de mayores de 65 años. En el caso de las menores de edad, VioGén recoge 86 víctimas y 87 casos totales, lo que significa que hay una con más de un agresor. De hecho, en todos los grupos de edades hay víctimas con más de un agresor.

En lo que va de año, el teléfono 016 ya recibió casi dos mil llamadas de alerta. Se trata de un servicio gratuito y que no queda registrado en la factura para evitar que el agresor se dé cuenta. Sí es necesario eliminarla del registro del móvil. El servicio telefónico Atempro, que gestiona Cruz Roja, cuenta con 807 usuarias activas en Galicia. Es un programa también gratuito que proporciona un dispositivo móvil o aplicación con geolocalización que conecta a las usuarias con personal especializado las 24 horas del día y todos los días del año.