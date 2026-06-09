El drama de los mayores que no pueden volver a su hogar tras una hospitalización

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pablo Fernández

Las estancias llegan a alargarse hasta tres meses mientras se encuentra una alternativa residencial para estos pacientes

10 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Los hospitales gallegos llevan años enfrentándose a una realidad que no ha dejado de crecer: pacientes mayores que tras pasar por el hospital sufren un deterioro físico o mental que les impide regresar a sus hogares.

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete