El BNG denuncia una «operación política» de la Xunta contra la CIUG tras los fallos en selectividad

A viceportavoz do BNG, Olalla Rodil

«É absolutamente impresentable e inadmisible o que levamos vendo estes días», denunció este martes la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. Acusó al Partido Popular de utilizar a la Xunta para «mentir e intentar lanzar unha ofensiva» contra la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), organismo responsable de las pruebas de acceso a la universidad, después de los fallos detectados en los exámenes. La diputada consideró desproporcionada la postura del Gobierno autonómico ante estos errores, que limitó a las materias de Historia y Debuxo Técnico.

Según Rodil, son «dous erros exactamente puntuais» en un total de cuarenta exámenes. «Pois para o Partido Popular iso é, literalmente dixeron Rueda e o conselleiro de Educación, un carrusel de erros», expuso. La viceportavoz criticó que el presidente gallego trate de desvincularse de la CiUG cuando la mitad de sus miembros, recordó, son designados de forma directa por la propia Administración autonómica: «É absolutamente falso, é mentira o que dixo (...) de que a Xunta pasaba por alí e non tiña nada que ver. Home, tes o 50 % dos membros desa comisión nomeados a través da Consellería de Educación»

Para el BNG, los ataques populares responden a una estrategia de fondo para controlar los exámenes: «Aquí o que estamos é diante dunha instrumentalización do PP que está usando a escusa deses dous erros puntuais nos exames para lanzar unha operación política coa que quere tumbar a CiUG e facerse co control das probas de acceso á universidade»

Rodil también se refirió al bloqueo de los populares en el Parlamento a su propuesta para ocupar la vacante de vicevaledor do pobo, un puesto que lleva meses paralizado después de que el PP rechazase la candidatura del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel. Los nacionalistas advirtieron que, si no se levanta este bloqueo de manera inmediata, retirarán de forma oficial su respaldo parlamentario a la actual Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño.

La viceportavoz insistió en la presunta estrategia del PP por «facerse co control absoluto de todo», poniendo el foco sobre la parálisis del consejo de administración de la CSAG, cuya renovación lleva paralizada desde varios meses «porque o Partido Popular bloquea todo aquilo que non pode controlar».