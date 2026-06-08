Rueda reclama «máis autocrítica» a los organizadores de las PAU tras los errores de este año

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Sandra Alonso

Alfonso Rueda reivindicó este lunes que la Xunta tenga más protagonismo en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), después de los errores detectados este año en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. El Ejecutivo gallego, recordó su presidente, «nin prepara, nin revisa, ni corrixe» las pruebas, que son competencia de la CiUG, una comisión dependiente de las universidades.

Rueda dijo comprender «a indignación» de los alumnos y sus familias, que «teñen dereito» a exigir que no se produzcan fallos que «a eles no se lles permitirían», y que tampoco deberían cometer «quenes os examinan». El presidente, que insistió en que «non poden darse» errores como los detectados, consideró que hace falta «máis autocrítica» por parte de los implicados.

Sobre el posible papel de la Xunta, Rueda recordó que la Administración autonómica lleva tiempo pidiendo «máis participación» en el proceso, y señaló que la pueden aportar la experiencia que ya tienen en la organización de «moitas oposicións». El presidente añadió que en el futuro harán «propostas de solución» concretas para mejorar el proceso, pero insistió en que la prioridad ahora es «corrixir os fallos» del último proceso y que se conozcan los «criterios de evaluación» aplicados tras los mismos.