El PSdeG rompe su silencio sobre el fiasco de la PAU y asegura que se deben asumir responsabilidades por lo sucedido

La diputada socialista Patricia Iglesias.

El PSdeG ha roto su silencio sobre el fiasco en tres exámenes de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), antigua selectividad, después de que se detectasen errores en varias asignaturas. En una comparecencia este lunes en el Parlamento gallego, la diputada Patricia Iglesias ha lamentado los «errores inaceptables», pero ha insistido en que este suceso no debe convertirse «nun axuste de contas políticas». Los socialistas se posicionan así días después de que la controversia en la elaboración de la prueba generase un cruce de reproches entre la Consellería de Educación y la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Un asunto en el que el BNG, la fuerza que lidera la oposición en Galicia, no ha entrado todavía.

En este sentido, Iglesias ha considerado que se deben asumir responsabilidades por lo sucedido, puesto que «ningún alumno pode pagar polos erros da organización», que van, ha insitido, desde las universidades a la Xunta. Patricia Iglesisas ha cuestionado la actuación del Gobierno gallego porque, dijo, tardó dos días en aparecer, y cuando lo hizo fue para echar balones fuera porque, a su juicio, la Xunta nunca asume responsabilidades.

Para los socialistas, esta problemática no puede convertirse en un ajuste de cuentas políticas y que la Xunta imponga así injerencias en la elaboración de la prueba.

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Transparencia

La diputada también ha anunciado este lunes que los socialistas galegos presentarán en los próximos días un recurso ante la Comisión Galega de Transparencia para exigir el acceso a lo expedientes de los contratos adjudicados «a dedo» al despacho Equipo Económico por parte de la Xunta. «Se a Comisión non resolve a favor da entrega, o PSdeG acudirá á xurisdición contencioso-administrativa. Levamos seis peticións de expedientes. Seis. E seguimos sen teren ningún deles. Iso non é un descuido administrativo, apunta máis a unha negativa consciente a deixarnos facer o noso traballo como oposición», afirmó Iglesias.

Los contratos en cuestión son 13 adjudicaciones menores a Equipo Económico por un importe que supera los 172.000 euros. El despacho tiene vínculos con el exministro Cristóbal Montoro, actualmente investigado junto a toda «a cúpula do Ministerio de Facenda por organización criminal, cohecho e tráfico de influencias», recordó la diputada.

Desconfianza en los cambios en el Sergas

La parlamentaria socialista también se ha pronunciado sobre la toma de posesión de Luis León Mateos como nuevo gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y ha señalado que la «desconfianza é total» respecto a una posible mejoría en el sistema sanitario. En este sentido, ha recordado que los profesionales han mostrado preocupación ante el plan que está ultimando el Sergas de cara a este verano ya que la previsión inicial es cerrar un 10 % de las camas y existe una huelga en marcha.

Además, Iglesias ha incidido en que si el sistema sanitario en Galicia está en «absoluto colapso» es por una cuestión meramente ideológica porque «a Xunta non aposta pola sanidad pública, senón por un aumento da concertación privada», ha insistido.