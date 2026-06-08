El impacto del cambio climático en el agua, a debate este martes en Santiago en un foro de La Voz de Galicia y Facsa

Presa del embalse de Belesar soltando agua el pasado febrero CARLOS CORTÉS

El Hotel Monumento San Francisco de Santiago de Compostela acoge este martes por la mañana un foro organizado por La Voz de Galicia y Facsa para analizar uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Galicia: el impacto del cambio climático en los recursos hídricos. Administraciones, expertos y responsables del sector debatirán sobre cómo afrontar un escenario marcado por la irregularidad de las lluvias, la presión sobre los sistemas de abastecimiento y la necesidad de modernizar la gestión del agua.

La jornada arrancará a las 12.00 horas con la recepción de asistentes. A las 12.15, Ignacio Carballo, delegado de La Voz de Galicia en Santiago, será el encargado de abrir el encuentro. A continuación, intervendrá la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, quien ofrecerá una visión institucional sobre los retos que afrontan los municipios en materia de gestión hídrica.

Uno de los momentos centrales del foro llegará con la presentación de un informe elaborado por Facsa, que correrá a cargo de Jorge Morales, director de Desarrollo de Negocio de la compañía. El documento analiza la situación actual de los recursos hídricos y plantea estrategias para mejorar su respuesta ante los efectos del calentamiento global.

El análisis continuará con una mesa redonda en la que participarán José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil; Roi Fernández Añón, director de Augas de Galicia; Blas García, miembro de la Comisión Executiva de FEGAMP y alcalde de Ames; y Luis Basiero, director del Área de Saneamiento y Depuración de Facsa. La clausura correrá a cargo de Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, que cerrará la jornada presentando las prioridades de la Xunta en materia de sostenibilidad y gestión del agua.