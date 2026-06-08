Los hospitales comarcales logran captar a cinco médicos de urgencias y pediatras en plazas que habían quedado vacantes

Una de las plazas adjudicadas es para el hospital de Cee ANA GARCÍA

La falta de médicos en algunas especialidades es tan evidente que ni a través de un proceso selectivo de concurso, es decir, en donde no es necesario enfrentarse a una oposición para conseguir una plaza fija, logran adjudicarse las plazas. Ocurre de forma mayoritaria en los hospitales comarcales, menos atractivos para los profesionales, de ahí que tengan que volver a convocarse tras haber quedado vacantes.

El Sergas ha publicado en el DOG dos resoluciones por las que se adjudican cuatro plazas a través de un concurso en las especialidades de médico de urgencias y pediatría, que habían quedado desiertas previamente. En el caso de las urgencias son tres puestos para los hospitales de Verín, O Barco de Valdeorras y Cee, mientras que en el caso de pediatría es para Valdeorras.

Además, la Consellería de Sanidade ha dado a conocer la resolución de otra plaza de pediatría en el hospital de Monforte que también había quedado vacante, aunque en este caso por concurso oposición. Los profesionales tendrán un mes para incorporarse a su puesto de trabajo.

La oferta de plazas fijas por concurso comenzó en medicina de familia, ante la complicación para cubrir determinados puestos denominados de difícil cobertura. Después se amplió a pediatría y a los hospitales comarcales. Ahora la Xunta ha decidido también que las urgencias del CHUO, en la capital ourensana, sean consideradas de difícil cobertura por los problemas de falta de profesionales que atraviesa el servicio.