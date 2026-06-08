García Ortiz, Garzón y Dolores Delgado arropan a Pilar Fernández en su toma de posesión como número dos de la Fiscalía gallega

Álvaro García Ortiz posa junto a su mujer, Pilar Fernández, después de que ella tomase posesión de su cargo de teniente fiscal de Galicia. MARCOS MÍGUEZ

«Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida». Así se presentó este lunes la nueva número dos de la Fiscalía gallega, Pilar Fernández (Ourense, 1966), en un acto celebrado en A Coruña, en el edficio del Tribunal Superior de Xustiza, donde tiene su sede la Fiscalía Superior de Galicia. Fernández tomó posesión de su cargo de teniente fiscal de Galicia, arropada por su marido, el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, al que también acompañaban Baltasar Garzón y su pareja, Dolores Delgado, que también fue fiscala general además de ministra de Justicia. Ambos mantienen una estrecha relación de amistad con Pilar Fernández y con García Ortiz desde hace años. En el acto, presidido por la fiscala superiror de Galicia, Carmen Eiró, también estaban presentes los fiscales jefes de las cuatro provincias gallegas y otros compañeros de la carrera, así como los familiares de la protagonista de la jornada.

Dolores Delgado y Baltasar Garzón, este lunes en A Coruña en la toma de posesión de Pilar Fernández como número dos de la Fiscalía gallega. MARCOS MÍGUEZ

Pilar Fernández recordó que empezó su trayectoria profesional en Galicia: «Saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e a cambialo, e decatámonos de que o mundo é moi complicado, inxusto e difícil de cambiar». Reconoció que ese mundo sigue siendo complejo, pero aseguró que trabajará «coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquera esforzo para loitar contra as inxustizas e para axudar a quenes as sofren vai ser moi ben recibido». Señaló, asimismo, que sigue teniendo «a ilusión intacta de quen sigue crendo no valor do servizo público».

Fernández, que en su discurso alternó el gallego y el castellano, destacó que la Fiscalía gallega «es una de las más relevantes del territorio español», que nació «para abordar una delincuencia cada vez más sofisticada, que no conoce fronteras ni límites, y a la vez tener la capacidad de atender lo más cercano, garantizando los derechos de los ciudadanos, en especial de los más vulnerables y de los que no pueden defenderse por sí mismos».

La nueva número dos de la Fiscalía gallega fue apadrinada por Mario Piñeiro, que fue el fiscal del caso Angrois, y recibió una afectuosa bienvenida por parte de la fiscala superior de Galicia. Carmen Eiró recordó que ella y Pilar Fernández empezaron juntas en la carrera y le recordó que «Galicia é unha terra que ten unha realidade complexa que esixe na Fiscalía unha mente ampla». Más adelante, le dijo: «Querida Pilar, chegas nun momento no que os retos que temos que asumir son complicados: a violencia de xénero, a criminalidade organizada, a defensa das persoas vulnerables, a nova realidade da delincuencia dixital...». Eiró aseguró que se sentía afortunada por recibir «a unha persoa cunha traxectoria firme e consolidada, pero o que é máis importante, unha persoa que ten moi interiorizados os valores de colaboración e traballo en equipo».