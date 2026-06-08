Frente institucional contra los peajes: Galicia, Asturias y Castilla y León exigen la gratuidad de la AP-9 y AP-66

Los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León, el mes pasado en un acto conjunto Eloy Alonso | EFE

Los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León escenificarán este jueves en una cumbre que se celebrará en Santiago un frente institucional en el que se pretende diseñar y coordinar acciones conjuntas que permitan acabar, de manera definitiva, con los peajes en dos de las arterias que mayor conectividad propician en sus territorios: la Autopista del Atlántico (AP-9) y la Autopista del Huerna (AP-66).

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, anunció la puesta en marcha del frente común tras la reunión del Consejo de Gobierno asturiano. Según Calvo, dicho encuentro busca consolidar un marco técnico y estratégico sin fisuras. «Mantendremos un nuevo encuentro de trabajo para seguir avanzando en una posición compartida ante las instituciones europeas y estatales, tanto en el ámbito público como en el ámbito administrativo», precisó el consejero.

Para las tres comunidades, la pervivencia de los peajes en las dos autopistas constituye un obstáculo logístico y un agravio comparativo que frena el desarrollo de la ciudadanía y penaliza de forma directa la competitividad de sus tejidos empresariales en los mercados nacionales y exteriores. Tanto la AP-9 como la AP-66 han sido objeto de prórrogas en sus concesiones que las convierten en las únicas de todo el Estado, junto a la AP-53 Santiago-Dozón, cuyo contrato se extiende durante 75 años.

La cita en Santiago se desarrollará en un clima de creciente beligerancia institucional contra los peajes en los dos viales, al coincidir con el rechazo de la Xunta a la propuesta de transferencia de la AP-9 en los términos acordados en el Congreso de los Diputados, y con la aprobación formal por parte del Principado del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la pervivencia del cobro en su infraestructura. Con dicha vía judicial, el Ejecutivo asturiano busca poner fin a la prórroga que mantiene el peaje de la AP-66 hasta el año 2050, tildando la situación de «agravio histórico» e indefendible.

La decisión autonómica responde a la inadmisión, el 14 de abril por parte del Consejo de Ministros, de la solicitud de revisión de oficio planteada por el Principado. Calvo defendió que actúan bajo una estricta «defensa de la legalidad» al existir «indicios fundados de nulidad radical» en el decreto del año 2000 que amplió la concesión bajo el Gobierno central del Partido Popular liderado por José María Aznar.

El armazón jurídico que blindará la postura compartida del bloque del Noroeste ante Madrid y Bruselas se fundamenta en un dictamen clave de la Comisión Europea. En una carta de emplazamiento remitida por el Gobierno comunitario acredita la existencia de irregularidades de calado en la tramitación de las prórrogas de la autopista del Atlántico y de la Huerna, un proceso que extendió el contrato con la concesionaria durante 23 años adicionales en el primer caso y 29 en el astur-leonés, modificando sustancialmente las bases económicas en beneficio de la adjudicataria.

De acuerdo con la jurisprudencia consolidada de la Unión Europea, cualquier cambio contractual de carácter «sustancial» en una concesión pública obliga a rescindir el acuerdo primigenio y someter la infraestructura a una nueva licitación que respete los principios fundamentales de transparencia, igualdad y libre concurrencia. Al haber omitido este procedimiento, la prórroga adolece de un vicio de nulidad radical, mantiene Bruselas.

Paralelamente a la acción combinada de las tres autonomías, el Gobierno asturiano mantiene abiertas reclamaciones específicas y urgentes para exigir la suspensión cautelar del cobro del peaje del Huerna o la aplicación de compensaciones económicas inmediatas. Mantiene el Ejecutivo del Principado que dicha medida responde a la severa merma en la calidad del servicio vial provocada por las numerosas obras repartidas por la calzada, unas deficiencias que, denuncian, no han impedido que la empresa privada siga facturando el canon íntegro a los usuarios.

El Principado suma sus fuerzas a las demandas ya interpuestas ante el Alto Tribunal por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el bloque de las patronales del transporte de la región (ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR), conformando un frente institucional y empresarial unánime.