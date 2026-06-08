Facua denuncia mal funcionamiento en el teléfono del Sergas para anular o cambiar citas médicas

Martina Miser

Facua Galicia se ha dirigido al Servizo Galego de Saúde (Sergas) tras tener conocimiento de que el teléfono destinado a cambiar o anular citas médicas no está funcionando correctamente, al menos en la provincia de Lugo. Esto, aseguran, «provoca una merma en el servicio al incrementarse el tiempo de atención entre los usuarios por no existir una reasignación de las citas que no se van a celebrar pero no se han podido anular o cambiar de fecha».

La asociación de consumidores insta a Sanidade a comprobar si este problema que están sufriendo los usuarios de Lugo también se extiende al resto de provincias gallegas, ya que de ser así el problema, estiman, sería «aún más grave», al multiplicarse el número de citas que no son reubicadas y el tiempo de atención.

Recuerdan que un teléfono destinado a este tipo de cuestiones debe estar «permanentemente operativo» y dar un servicio efectivo en una amplia franja horaria, lo que redundaría en un mejor uso por parte de los sistemas públicos de salud.

La asociación exige al Sergas que tome medidas para garantizar el buen funcionamiento de este número de atención telefónica. Recuerdan que el artículo 32 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de saúde de Galicia, establece como principios rectores del sistema de salud público de la comunidad autónoma la calidad de los servicios y la mejora continúa, la seguridad, efectividad y eficiencia en el desarrollo de actuaciones y la coordinación de los recursos sanitarios, entre otros.