Dos detenidos por un intento de homicidio con arma de fuego en Vilanova de Arousa

Vehículos del destacamento de la Guardia Civil de Cambados. MONICA IRAGO

El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados ha detenido a dos varones, de 62 y 33 años de edad, vecinos de Vilagarcía de Arousa y con antecedentes policiales, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa y delito de daños.

Bajo la denominación de Operación Balnova, agentes el instituto armado pusieron en marcha una investigación a raíz de la denuncia presentada por la víctima de los hechos. La persona denunciante informó a la Guardia Civil de que cuando iba conduciendo el vehículo de un amigo por la localidad de Vilanova de Arousa se encontró con otro vehículo de frente, desde el que dos varones abrieron fuego. Los disparos impactaron hasta en tres ocasiones en el lateral izquierdo del transporte de la víctima, en las proximidades del habitáculo del conductor.

La Guardia Civil recogió los indicios relacionados con los disparos, una operación facilitada al quedar los proyectiles alojados en el interior del vehículo tiroteado, dos de ellos, habiendo atravesado la carrocería.

La investigación dio sus frutos, identificando la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes y descubriendo la identidad de estos últimos. El 1 de junio, los agentes encargados de la Operación Balanova detuvieron a los acusados del intento de homicidio, procediendo a su puesta a disposición del Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza Número 2 de Vilagarcía de Arousa. Su titular decretó la puesta en libertad de ambos con cargos, y una orden de alejamiento de la víctima.