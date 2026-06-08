Un convenio único de 21,5 millones blinda la descentralización de Medicina en cuatro años

Imagen de archivo de la reunión mantenida a finales de mayo entre la Xunta y los rectores de las tres universidades convocada tras el anuncio de la UDC de iniciar los trámites para implantar la titulación de Medicina PACO RODRÍGUEZ

La Xunta aprobó este lunes un convenio con las tres universidades públicas de Galicia (USC, UDC y UVigo) que asciende a 21,5 millones de euros hasta el año 2030. Su objetivo es dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en enero para descentralizar los estudios de Medicina en Galicia.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, explicó que el documento modernizará la cooperación entre las cuatro instituciones, «dará cumprimento» a lo acordado con las universidades y blinda «a excelencia da formación e a investigación sanitaria».

El nuevo concierto sustituye a los acuerdos anuales que el Servizo Galego de Saúde firmaba de forma separada con las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo, que se prorrogaban de forma rutinaria desde el 2001.

El texto, añadió el presidente, tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros anuales y definirá de forma integral la colaboración entre las instituciones académicas y el sistema sanitario.

De esa forma, el documento regula el uso que tendrán los hospitales y centros de salud para la docencia universitaria, el desarrollo de proyectos de investigación, la vinculación directa de las plazas asistenciales con las plazas docentes o la ordenación del personal implicado, que incluye al profesorado asociado de Ciencias de la Salud.

En concreto, el concierto incluye las aportaciones para financiar las plazas de profesores asociados del grado de Ingeniería Biomédica por importe de 280.000 euros durante cuatro años.

La decisión de descentralizar la formación en Medicina se tomó tras una compleja negociación entre la Xunta y las tres universidades, después de que en mayo del año pasado la UDC anunciase sui intención de empezar a impartir esa formación —hasta ahora exclusiva de Santiago— en el curso 2027.

El rector de la institución coruñesa, Ricardo Cao, apeló no solo a la capacidad de esa universidad para impartir Medicina, sino al incumplimiento del pacto firmado en el 2015 para descentralizar la formación. Aquel pacto preveía que se descentralizase la docencia de los cursos cuarto, quinto y sexto, pero diez años después solo se había materializado el sexto curso, a pesar de la participación de los hospitales de Vigo y A Coruña.

Las negociaciones para buscar un nuevo marco se prolongaron durante meses y estuvieron a punto de fracasar en noviembre, cuando la Facultade de Medicina de Santiago rechazó el acuerdo que habían alcanzado los tres rectores y la Xunta, por considerar que era prematuro «e non factible». Las reticencias se superaron en diciembre, tras aplicarse algunas modificaciones al documento inicial.

Infraestruturas licita la redacción del proyecto de la variante de Viveiro, que costará 40 millones

La Xunta autorizó ayer la licitación del contrato de redacción del proyecto, valorado en 390.000 euros, de la variante este de Viveiro, en la que está previsto invertir un total de 40 millones. La autorización llega dos meses después de que se sometiese a información pública el estudio informativo y de impacto ambiental.

El objetivo de la infraestructura es conectar la vía de alta capacidad Costa Norte con las carreteras LU-540 y LU-862, que vertebran las comunicaciones en la zona, evitando la ría de Viveiro y el núcleo de esa localidad.

La previsión es que la variante tenga una longitud de 6,2 kilómetros. El presupuesto aproximado de 40 millones, que procederán en su totalidad de las arcas autonómicas, no solo incluye las obras, sino también las expropiaciones de los terrenos necesarios.

Camiño do Litoral

Además, el Gobierno gallego acaba de iniciar los trabajos para señalizar el nuevo Camiño do Litoral, que recorrerá 1.300 kilómetros de la costa de Galicia en 52 etapas. El trazado definitivo de la ruta incluye dos variantes fluviales en las desembocaduras de los ríos Ulla y Miño. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 1,4 millones de euros.