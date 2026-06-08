Los centros móviles de información a la mujer de la Xunta atendieron a 400 personas en cuatro meses

Fabiola García y Roberto Barba junto con personal de los cuatro CIM móviles que recorren Galicia

Los Centros de Información á Muller (CIM) móviles atendieron a 400 personas y realizaron más de 150 intervenciones con usuarias en sus primeros cuatro meses de funcionamiento. Son las cifras más destacadas del balance de actividad que este lunes ha realizado la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, revisando el tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de estos recursos, que desde el mes de febrero recorren la comunidad para acercar este servicio de información y asesoramiento a localidades en las que no existe un CIM de manera permanente.

La conselleira, Fabiola García, que compareció acompañada por el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, destacó que desde el mes de febrero los cuatro CIMs móviles que existen —uno por cada provincia— han hecho más de 60.000 kilómetros, recorriendo el entorno rural gallego. En concreto, se acercaron a alrededor de 160 concellos, y también estuvieron presentes en los siete campus universitarios. «Centrámonos nos ámbitos onde consideramos que era máis necesario chegar (...) acudindo a todos eses concellos onde non existía antes un recurso de información á muller», resaltó Fabiola García.

Política Social indicó que lo más demandado fue la atención psicológica, ocupando un 60 % de los casos. Cuestiones relativas a la gestión emocional, el asesoramiento sobre vínculos afectivos o la identificación del patrón de alerta fueron las consultas más repetidas, por delante de otras de carácter social o jurídico, que también se cubren con estos recursos de atención a la mujer. Las unidades móviles también realizaron acciones de sensibilización, tanto en eventos sociales como dirigidas a estudiantes.

«Estamos ante un recurso imprescindible para seguir concienciando e sensibilizando a poboación», remarcó la conselleira, recordando que los CIM móviles ofrecen «unha atención integral e multidisciplinar que os consolida como un recurso de proximidade». Además, aseguró que la mayoría de los concellos en los que estuvieron las unidades solicitaron nuevas visitas tras la primera intervención.