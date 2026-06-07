La Xunta llleva a Brasil su oferta para captar hasta 500 trabajadores en la colectividad gallega

La primera jornada de la feria de empleo se celebró en São Paulo, antes de trasladarse a Salvador de Bahía. x

La sede de la sociedad hispano-brasileña Casa de Espanha de São Paulo sirvió este sábado de escenario a la feria de empleo organizada por la Xunta de Galicia en Brasil para dar a conocer entre los emigrantes gallegos y sus descendientes las oportunidades laborales que ofrece el tejido productivo galaico en sectores estratégicos como el metalmecánico, el naval, las energías renovables o las TIC. Con una doble convocatoria de este evento en las ciudades de São Paulo y Salvador de Bahía, la Administración gallega pretende atraer con contratos en origen al menos a medio millar de trabajadores dentro del programa Retorna Califica Emprego.

A Brasil han viajado el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda junto con representantes de empresas y clústeres de la comunidad para dar cuenta de la facilidades de los procesos de selección de trabajadores que están llamado a facilitar el relevo generacional y cubrir vacantes en en las compañías con mayor demanda. A través de charlas y talleres prácticos impartidos por personal de distintos departamentos de la Xunta, se ofrece a los interesados un acompañamiento integral que abarca desde la búsqueda de empleo hasta el emprendimiento con el fin de que pueda desarrollar su capacidades y sus proyectos vitales en Galicia.

Tras las ediciones de la feria de empleo celebradas el año pasado en Argentina y Uruguay, se consolida una iniciativa que pretende favorecer el retorno de aquellas personas de ascendencia gallega en edad laboral que quieran regresar a Galicia. «Estamos desbordados polo éxito da afluencia de público», valoró José González en un audio remitido a los medios, en el que puso de relieve que pese a la que inicialmente había 600 personas inscritas en la feria, finalmente la asistencia se acercó al millar.

Y es que la Administración autonómica ha acudido a este certamen llevando debajo del brazo un paquete de compromisos de contratación plasmados por 70 empresas que ofertan hasta 500 puestos de trabajo. Aparte de los oferta laboral en sí, los interesados reciben todo tipo de asesoramiento para cubrir los trámites legales de su desplazamiento y asentamiento en Galicia, así como acompañamiento en la búsqueda de vivienda.