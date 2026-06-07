Silencio de BNG y PSdeG en torno a la polémica por los errores en la PAU
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Las fuerzas de la oposición evitan pronunciarse sobre el fiasco de los exámenes, mientras el conselleiro de Educación insiste en exigir responsabilidades07 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La polémica desatada por la sucesión de fallos registrados el pasado martes en varios de los exámenes de la selectividad de Galicia coincidió con la celebración de una sesión plenaria del Parlamento gallego, donde este