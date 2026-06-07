Silencio de BNG y PSdeG en torno a la polémica por los errores en la PAU

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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Gómez Besteiro y Ana Pontón, en sendas intervenciones en los pasillos del Parlamento.
Gómez Besteiro y Ana Pontón, en sendas intervenciones en los pasillos del Parlamento. Xoán A. Soler

Las fuerzas de la oposición evitan pronunciarse sobre el fiasco de los exámenes, mientras el conselleiro de Educación insiste en exigir responsabilidades

07 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La polémica desatada por la sucesión de fallos registrados el pasado martes en varios de los exámenes de la selectividad de Galicia coincidió con la celebración de una sesión plenaria del Parlamento gallego, donde este

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