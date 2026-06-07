Silencio de BNG y PSdeG en torno a la polémica por los errores en la PAU

Gómez Besteiro y Ana Pontón, en sendas intervenciones en los pasillos del Parlamento. Xoán A. Soler

La polémica desatada por la sucesión de fallos registrados el pasado martes en varios de los exámenes de la selectividad de Galicia coincidió con la celebración de una sesión plenaria del Parlamento gallego, donde este