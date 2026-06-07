Educación asigna 3,7 millones a la mejora del equipamiento de centros escolares

Parte de la financiación se destinará a renovar el mobiliario de aulas, bibliotecas y salas de usos múltiples de los colegios.

La Xunta destina este año más de 3,7 millones de euros para mejorar la dotación de los centros educativos gallegos, una inversión que permitirá adquirir cerca de 13.000 nuevas unidades de mobiliario, equipamiento y recursos para alumnado con necesidades especiales. Según informa la Consellería de Educación, en estos momentos están en licitación tres contratos, divididos en 60 lotes, con la previsión de que el material esté disponible este mismo año, dentro del plan de nueva arquitectura pedagógica destinado a modernizar las infraestructuras educativas y que está dotado globalmente con 500 millones de euros.

El presupuesto para mobiliario es de 1,7 millones de euros, y permitirá suministrar equipamiento a las aulas, bibliotecas, salas de usos múltiples y zonas administrativas y de reunión de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. En total, serán 11.995 unidades de pupitres, sillas, estanterías, armarios, gradas móviles, mesas de lectura y de comedor, percheros, y tableros y encerados, entre otros.

En el ámbito de la Formación Profesional, la cuantía es de 1,8 millones de euros, que se destinarán a la compra de 186 unidades de equipamiento, como maquinaria para los talleres con el objetivo de que los estudiantes puedan aprender en entornos reales.

Finalmente, otros 195.000 euros corresponden a 695 unidades de diverso material didáctico destinado al alumnado con necesidades educativas especiales, como equipos de motricidad, material de apoyo a la Pedagogía Terapéutica, material de desarrollo del lenguaje, mesas de luz, equipos de sonoridad y de luminosidad.