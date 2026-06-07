El constructor Isauro López, ya libre tras el crimen de su amante, retoma el control de su empresa
SANTIAGO / LA VOZ
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La firma Zielsa, con sede en Santiago, ha pasado a ser una sociedad limitada y él figura ahora como administrador único07 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hace meses que Isauro López Hidalgo, el constructor compostelano condenado a 28 años de cárcel por encargar el asesinato de su examante cubana en Cálig (Castellón), ha recuperado la libertad. Cumplió solo 11 años en