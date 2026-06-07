Se buscan familias de acogida para evitar que niños menores de 6 años crezcan en centros

Interior de un centro de menores de la Xunta, en una imagen de archivo Alejandro Camba

Galicia está tratando de mejorar cómo se interviene en su sistema de protección. Junto a otras tres comunidades, participa en un proyecto piloto para garantizar la estabilidad de los niños menores de 6 años, especialmente los que tienen menos de 3, en un entorno de cuidado familiar desde las primeras etapas de su vida. El objetivo es evitar que crezcan en centros y lo hagan bien con su familia de origen o bien con una nueva que sea ya la definitiva. «Viene a cambiar la concepción de nuestro sistema de protección», afirma Carmen Dourado, presidenta de Acougo, la asociación que está liderando el programa y que durante cerca de tres años estuvo investigando cómo trabajan otros países europeos.

El proyecto cambiará la forma en la que se toman las decisiones respecto a los pequeños: se hará de forma simultánea y no secuencial, como hasta ahora. Con pasos seguros y evitando la inestabilidad. Se trabajará en dos procesos a la vez: la recuperación de la familia de origen, para hacer posible la reunificación, y la estabilización de un entorno de cuidado familiar alternativo, en caso de que no puedan volver a sus casas.

«Necesitamos familias para los niños, no niños para las familias»

Formación y entrevistas personales

Para sacarlo adelante, se necesitan 12 familias de acogida con disposición para cuidar de un niño (o dos en caso de que sea un grupo de hermanos) de forma temporal, mientras se trabaja con la familia de origen o permanente, si la opción anterior no es posible. Por el momento, están buscando familias en las provincias de A Coruña y de Pontevedra. Ya contactaron 14 y seis terminaron el proceso de formación. El siguiente paso es una entrevista personal y, en caso de superarla, se elabora un informe que se eleva a los técnicos de la Xunta, que son los que deciden si los perfiles son los adecuados. «Necesitamos familias para los niños, no niños para las familias», insiste la presidenta de Acougo. Explica que no todas las propuestas serán idóneas, por eso lo ideal es que cuantas más se presenten, mejor.

El papel de la Consellería de Política Social en este proyecto piloto —que impulsa y financia la Unión Europea y coordina la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (AEAF)— es «fundamental y esencial» porque es la titular del sistema de protección y quien ejerce la tutela de estos niños. «Nos consta por una reunión que tuvimos recientemente con la conselleira, Fabiola García, que están muy ilusionados con este proyecto», señala Dourado. De salir adelante, el objetivo es que se facilite su extensión a toda Galicia.

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El programa comienza en las provincias de A Coruña y Pontevedra

El proyecto de planificación simultánea de doble propósito —que también se conoce como Acoge pase lo que pase— se está implantando también en el País Vasco, Madrid y Murcia. En Galicia, los primeros pasos se darán en las provincias de A Coruña y de Pontevedra, donde se buscan familias con las que trabajar a tres bandas: con la familia de origen, con la acogedora y con los pequeños. Para contactar con la asociación Acougo, los interesados pueden hacerlo a través de su correo electrónico (info@acougo.gal), su teléfono móvil (622 672 188) o en su sede física en Santiago (rúa Manuel María, número 6). También mediante sus redes sociales, en los perfiles de Instagram y de Facebook. Una vez recibidas las solicitudes, las familias recibirán la información necesaria y, en caso de seguir adelante, el proceso continuará con una formación que se imparte en tres tardes.