Besteiro anima a los jóvenes del PSdeG a defender el derecho a la vivienda como el nuevo reto del estado de bienestar

Besteiro junto a la nueva secretaria xeral de Xuventudes Socialistas de Galicia, Ana Alvite. PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG-PSOE. José Ramón Gómez Besteiro, participó este domingo en Ourense en la clausura del congreso de Xuventudes Socialistas que refrendó a la ribeirense Ana Alvite como nueva secretaria xeral en sustituición de Xurxo Doval, y aprovechó la oportunidad para emplazar a los jóvenes del partido a defender el «novo reto» del estado de bienestar, como es el derecho de acceso a la vivienda.

El dirigente socialista animó a los jóvenes del partido a continuar trabajando por valores como el feminismo y el empleo digno, pero puso de relieve la necesidad de «montar un novo piar para a sociedade», como es el derecho a la vivienda, «aínda que isto enfade a algunha xente», matizó.

A la par, también emplazó Besteiro a no dejar de lado otras banderas de los socialistas, como la lucha por las pensiones dignas, la solidaridad con las personas dependientes, la educación o la sanidad pública. La última de estas causas la consideró especialmente relevante debido a la crisis que enfrenta. «E ti padécela como profesional — le dijo a Ana Alvite, enfermera de profesión—, así que loitarás pola sanidade que todos merecemos».

Finalmente, Besteiro tuvo palabras de agradecimiento para el secretario xeral saliente, Xurxo Doval, de cuya ejecutiva formaba parte Alvite y del que dijo que promovió propuestas «moi positivas» como la iniciativa legislativa popular sobre el transporte público o la oposición que abanderaron contra el proyecto de Altri, «unha industria que Galicia non necesita e non quere», zanjó el líder del PSdeG.