La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística abrió 165 expedientes por posibles infracciones el año pasado

Una de las construcciones con orden de derribo en Gondomar. APLU

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) abrió durante el año pasado un total de 165 nuevos expedientes por posibles infracciones urbanísticas, resolvió 50 de carácter sancionador e impuso 312 multas coercitivas por un importe total de un millón de euros.

Este organismo, adscrito a la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, impulsó en el 2025 la reposición de la legalidad en 121 actuaciones en toda Galicia, principalmente en la provincia de Pontevedra, con 60; seguida de A Coruña (30), Lugo (21) y Ourense (10).

Estas actuaciones fueron resultado de la labor del equipo inspector del organismo, que realizaron un total de 1.000 inspecciones en el 2025, derivando en el inicio de 165 nuevos expedientes y la resolución de otros 254, cuatro más que en el ejercicio anterior.

El plazo de resolución de estos expedientes es de doce meses, por el que esta cifra incluye también los procedimientos iniciados en años anteriores. Además, se resolvieron 50 de los expedientes sancionadores, todos ellos por infracciones a la normativa de la Ley de Costas, siete más que el año anterior.

En cuanto a las 312 multas coercitivas impuestas, por expedientes de diferentes anualidades, suponen un descenso respecto al ejercicio del 2024, cuando fueron 355. El importe total de las sanciones y multas alcanzó el millón de euros.

Por provincias, 119 de las multas se tramitaron en la provincia de Pontevedra, 72 en la de A Coruña, 87 en la de Lugo y 34 en la de Ourense.

Según la APLU, el desarrollo del programa de actuación de los agentes y la mayor concienciación ciudadana están contribuyendo a estabilizar y reducir el número de sanciones impuestas desde el año 2017, cuando se alcanzó el pico más alto, con un total de 637.

En cuanto a la actividad más puramente administrativa, se interpusieron 226 recursos administrativos y se resolvieron otros 481, lo que permitió avanzar en la agilización de estos procedimientos.