Las universidades públicas gallegas ofertan casi 19.150 plazas el próximo curso en grados, másters y doctorados

Foto de archivo de la Facultade de Veterinaria de la USC en Lugo Óscar Cela

Las tres universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso un total de 19.149 plazas. El grueso serán para los grados, con casi 11.900, mientras que los másters suman más de 5.400 y los programas de doctoramiento, 1.835. Esa es la propuesta que la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP elevará al Ministerio de Universidades, de quien depende la confirmación definitiva.

La oferta universitario de la comunidad se abordó ayer en una reunión del Consello Galego de Universidades, en el que se dio el visto y place a la implantación de tres titulaciones en el Sistema Universitario público de Galicia (SUG). Así, en el curso 2026-2027 se ofrecerán por primera vez los másters en Prevención e Abordaxe Multidisciplinar das Drogodependencias e Condutas Adictivas y en Traballo Social no Ámbito Sanitario, ambos impartidos conjuntamente por las universidades de Vigo y Santiago. La tercera incorporación es el máster Erasmus Mundus en Enerxías Renovables e Construción Sostible, impartido por la Universidade da Coruña y varios centros de otros países.

Próximamente está previsto celebrar un consello extraordinario para autorizar otros tres másters universitarios públicos: Vehículos Autónomos (conjunto entre la USC, la UDC y la UVigo), Enxeñaría da Paisaxe, Infraestrutura Verde e Transición Rural (en la USC) y Atención Sanitaria Orientada ao Benestar.

Nuevos representantes

El Consello Galego de Universidades también aprobó este viernes el nombramiento de representantes universitarios en distintas entidades. En concreto, en la Axencia Galega de Innovación la representación será asumida por la nueva rectora de la USC, Rosa Crujeiras, mientras que para el Consello de Cooperación Bibliotecaria de Galicia se nombró como titular a Xaquín Lores (UDC) y como suplente a Isabel Casal (USC).

En el caso del Consello da Cultura Galega, se acordó designar como nuevo representante al rector de la UDC, Ricardo Cao, y renovar por dos años más a su homóloga en la UVigo, por lo que será la nueva rectora de la universidad viguesa, Carmen García, quien ostentará a representación.

Para el Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento el representante será Pablo Cabanelas (UVigo) como titular, y como suplente quedará Acacia Navas (UDC). Para la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia ha sido nombrado Pablo Fernández (UVigo).