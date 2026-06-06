El jefe de la Guardia Civil, a la reserva pese a que su mandato se interrumpió

Imagen de archivo de Miguel Ángel Gonzalez Arias. ALBERTO LÓPEZ

El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias (Lugo, 1964), pasará oficialmente a la reserva el próximo día 14. Así lo indica el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, en una resolución firmada por la ministra Margarita Robles. Pese a que esa es la fecha inicialmente prevista para que termine su período de mando como general de brigada, que está establecido en cuatro años, lo cierto es que el anuncio de su pase a la reserva este mismo mes ha causado sorpresa en Galicia debido a que el mandato de González Arias se vio interrumpido al ser anulado su nombramiento cuando ya llevaba varios meses al frente de la Zona número 15 de la Guardia Civil.

González Arias ascendió a general de brigada el 14 de junio del 2022, cuando era coronel jefe de la Comandancia de Lugo. Dos años después, en noviembre del 2024, una sentencia del Tribunal Supremo anuló su nombramiento al admitir una demanda presentada por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal echó abajo el ascenso y ordenó retrotraer el procedimiento al momento inicial. Había que volver a empezar. La explicación era que en el expediente de ascenso a general de brigada faltaba un informe específico de la directora general de la Guardia Civil en el que constase su valoración respecto a la evaluación realizada por el Consejo Superior de la Guardia Civil, así como «los elementos necesarios para que el Consejo de Ministros apreciase la idoneidad del ascendido» para ejercer el nuevo empleo de general de brigada.

Tras la anulación del nombramiento se produjo una situación inédita, con el cargo de general jefe de Galicia en el aire durante varios meses. Como ordenaba la sentencia del Tribunal Supremo, el procedimiento volvió al punto de partida, y la Dirección General de la Guardia Civil confeccionó un nuevo expediente para volver a ascender a González Arias. Esta vez se cumplimentaron bien todos los trámites y se incluyó el informe completo de la directora general, en el que se destacaba la idoneidad del guardia civil lucense, que volvió a ser nombrado para mandar la Zona de Galicia con la conformidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Segundo ascenso a general

De esta forma, González Arias fue ascendido de nuevo a general, lo que fue ratificado por la ministra de Defensa, que expuso lo siguiente en la orden ministerial: «Vengo a promover al empleo de general de brigada del cuerpo de la Guardia Civil al coronel Miguel Ángel González Arias». Este segundo nombramiento, que cita expresamente que González volvió a ser coronel, tiene fecha del 18 de febrero del 2025, lo que lleva a pensar desde algunos sectores que los cuatro años de mandato deberían empezar a contarse desde ese día. Eso significaría que su período al frente de los cinco mil guardias civiles de Galicia concluiría en febrero del 2029. Otras fuentes plantean otra alternativa, que sería la de descontar el tiempo transcurrido entre la anulación (noviembre del 2024) y el nuevo nombramiento (febrero del 2025), de manera que el mandato terminaría en octubre de este año y no en junio.

Esas son las posibilidades planteadas desde algunos sectores que especulaban con un posible cambio de fechas debido al incidente de la anulación del ascenso a mitad de mandato. Sin embargo, las fuentes consultadas por La Voz en la propia Guardia Civil sostienen que la fecha de pase a la reserva es la que figura en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, es decir, la del 14 de junio, y que no se esperan modificaciones. Las mismas fuentes sostienen que González no volvió a ser coronel tras la anulación de su ascenso, y que el pase a la reserva de un general de brigada se produce siempre a los cuatro años del nombramiento si no asciende a general de división, como es el caso de González Arias.