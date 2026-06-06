Desde hoy la atención sanitaria de sábado se hará solo en los PAC

En la ciudad de Pontevedra hoy solo abrirá el PAC de A Parda Capotillo

El 28 de abril entró en vigor la norma que establece que el horario de los puntos de atención continuada es de 24 horas los sábados. Hasta ese momento, estos dispositivos asistenciales de urgencias permanecían abiertos las 24 horas solo los domingos y los festivos, mientras que de lunes a sábado lo hacían a partir de las tres de la tarde porque determinados centros de salud abrían por la mañana. Sanidade, debido a las protestas que provocó el cambio de horario, estableció un período transitorio —abril y mayo— en el que cada área sanitaria podía organizar la atención en este período en función de sus necesidades. Santiago y Barbanza, por ejemplo, optó por concentrar ya todo en los PAC, mientras que Pontevedra y O Salnés, al contrario, mantuvo abiertos los centros de salud hasta este sábado.

También lo hacían algunos ambulatorios de Lugo y Ourense, mientras que en el caso de Ferrol, A Coruña y Vigo, desde hace tiempo —antes ya de aprobarse el decreto— optaron porque las urgencias extrahospitalarias se hiciesen cargo de la asistencia durante los sábados.

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Desde hoy solo atenderán a la población los puntos de atención continuada. Desde el Sergas confirman este cambio. Solo quedará algún centro puntual en zonas especiales si hay médicos disponibles. Es el caso de Foz o de las zonas de montaña de Lugo, que siempre tienen condiciones específicas por su aislamiento. La medida adoptada por la Xunta generó un importante malestar entre los trabajadores, que critican tener que asumir una sobrecarga de trabajo. De hecho, el cambio está motivado por la reducción de la jornada del personal del Sergas, ahora de 35 horas semanales. Esto supone que el personal de los centros de salud que asumía el trabajo de los sábados excedía su jornada. Trabajadores de los PAC critican tener que ser ellos los que sobrepasen su horario para que otro colectivo lo cumpla.

Para incentivar la cobertura de estos sábados por la mañana, la Xunta estableció varias mejoras retributivas para los trabajadores que hagan jornada complementaria. De hecho, quienes realicen guardias de 24 horas en sábado tendrán un complemento desde hoy de 168 euros (médicos), 135 (enfermeros) o 96 (personal de gestión y servicios).

Se cierran el 10 % de las camas de hospital

Sanidade ultima su plan de verano para la organización de la asistencia sanitaria, tanto en primaria como en atención hospitalaria. Son meses con menos patologías estacionales y menor índice de ocupación hospitalaria, que coincide con la necesidad del personal de disfrutar de sus vacaciones. Teniendo en cuenta la demanda de otros años, el Sergas mantendrá operativas más del 90 % de las camas, siempre por encima de la ocupación real de años anteriores. Los porcentajes oscilan por áreas sanitarias entre el 88 y el 100 %, porcentajes idénticos al pasado verano. En A Coruña y Cee se cerrarán el 10 % de las camas, teniendo en cuenta que la ocupación del verano pasado fue del 85 %. Ferrol mantendrá operativas el 91 %, tras una ocupación media del 69 %. En el caso de Santiago y Barbanza seguirán abiertas el 90,9 %; el área sanitaria de Ourense mantendrá operativas todas mientras Lugo será la que cierre más camas en términos porcentuales, un 12 %. Vigo mantiene operativas el 90 % y Pontevedra y O Salnés tendrá habilitadas el 95,75 %.