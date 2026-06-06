Besteiro llama a convertir el derecho a la vivienda en el quinto pilar del estado de bienestar

Besteiro, en el encuentro abierto de los socialistas celebrado en Baiona. PSdeG | EUROPAPRESS

Los socialistas gallegos han constatado que las dificultades de acceso a una vivienda constituyen «a principal barreira» para desarrollar un proyecto de vida, especialmente para los más jóvenes, lo que ha llevado a su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, a defender la necesidad de alcanzar un amplio consenso político y social para convertir el derecho a la vivienda en el «quinto pilar» del estado de bienestar. El planteamiento lo esbozó Besteiro este sábado durante su intervención en un encuentro abierto celebrado en Baiona junto con el portavoz municipal del PSdeG, Carlos Gómez Prado.

Durante su intervención, el líder de los socialistas gallegos puso de relieve que la prioridad de su partido con esta propuesta en «que ninguén teña que renunciar ao seu futuro». En este sentido, recordó que ya son más de 33.000 las personas que demandan una vivienda de protección en Galicia, «o dobre que ao inicio do mandato» e insistió en que este problema «non fai máis que agravarse».

También subrayó Besteiro que la Valedora do Pobo viene alertando de la dificultades de acceso a la vivienda ya desde el año 2014, y señaló que en los 17 años transcurridos de mandatos del PP al frente de la Xunta «non se executou vivenda pública e só comezou a moverse co impulso dos socialistas», tanto con el respaldo de fondos europeos como de los preceptos recogidos en la Ley de Vivienda del 2023.

Otro de los aspectos señalados por el dirigente socialista es la «contradicción insostible» que se vive en Galicia, una comunidad en la que hay «máis de medio millón de viveendas baleiras mentres miles de persoas buscan unha», se lamentó, a la vez que cargó contra la proliferación de viviendas de uso turístico, con el ejemplo concreto de Baiona, Y es que en esta localidad, mientras crecen las dificultades para acceder a un piso o una casa, los inmuebles turísticos siguen creciendo «ata acadar os 467, case que o 3 % dos fogares do casco urbano».

Por ese motivo, Besteiro invocó una modificación de la ley para que las viviendas protegidas mantengan esa condición para siempre y retirar del mercado los pisos turístico ilegales. De igual manera, demandó la creación de un banco público de alquiler con el fin de meter en el mercado las viviendas vacías.