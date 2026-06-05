Los trenes turísticos arrancan la temporada de verano por la Ribeira Sacra y la Ruta dos Faros

Presentación de la temporada de trenes turísticos de Galicia en la estación de Ourense MIGUEL VILLAR

El interior de Galicia, la costa o una combinación de ambas se puede recorrer en tren y con un itinerario guiado. Los trenes turísticos de la Xunta arrancan este fin de semana la campaña de verano, tres trece años consecutivos consolidando una «programación de éxito». Este mes de junio los pasajeros podrán realizar la Ruta dos Faros, la Ribeira Sacra, tanto en la zona del Sil como la del Miño, y la Ruta dos Mosteiros. Los billetes están agotados, pero en julio y agosto hay otras doce opciones que todavía tienen plazas disponibles. Permitirán conocer diferentes zonas vinícolas y su patrimonio, pazos y jardines o productos gastronómicos. El año pasado la iniciativa se saldó con un 92 % de ocupación.

La Xunta diseñó trece rutas con 33 salidas entre los meses de marzo y octubre. La primera, la de la Camelia, ya se realizó en el mes de marzo. Las siguientes saldrán este sábado y serán precisamente las que tienen más demanda entre los usuarios. Así lo adelantó en la presentación de la campaña el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, desde la estación ferroviaria de Ourense. En primer lugar, la Ruta de los Faros, que transcurre de Ferrol a Viveiro, ya tiene todo vendido en todas las fechas. Será el 6 y 20 de junio; el 4 y 18 de julio; el 29 de agosto y el 26 de septiembre. La segunda más solicitada es la de la Ribeira Sacra por el Sil. En este segundo viaje conocerán los cañones a través de una visita guiada y una obra teatralizada; pasarán por la villa de Monforte, el embarcadero de Santo Estevo y el Mosteiro de San Pedro de Rocas. Las del 6 y 27 de julio y 11 de julio ya están vendidas; quedan disponibles para el 1 y 22 e agosto y el 12 de septiembre.

Los siguientes fines de semana se seguirá conociendo esta zona vinícola. La Ruta de la Ribeira Sacra por el Miño tiene las plazas agotadas para el 13 de junio, pero libres el 5 y 26 de septiembre. La Ruta dos Mosteiros —que pasa por Santiago, Vedra, Taboada y O Carballiño— está completa el 20 de junio, pero disponible el 25 de julio. Se pueden adquirir a través de la página web de Renfe, con un precio de 50 euros para los adultos, y de 25 para los niños de tres a trece años. El director de Trenes Turísticos de Renfe, Gonzalo Pastor, participó en el acto de presentación para defender la buena acogida de estas líneas.

Las rutas de los meses de julio y agosto tienen más plazas disponibles, aunque algunas ya están a punto de agotarse. Son otras doce opciones con varias salidas. En julio empezará la Ruta de Valdeorras - Ribeira Sacra (4 de julio y 19 de agosto), que visitará Santo Estevo de Ribas de Sil, irá en catamarán por el río Sil, hará parada en la bodega A Coroa, en A Rúa, y llegará hasta el santuario de As Ermitas. También por las Rías Baixas (11 de julio y 12 de septiembre) y la del Ribeiro - Rías Baixas (18 de julio). Ese itinerario que parte de Ourense irá hasta As Neves y pasará por Ribadavia, el Museo do Viño de Galicia o San Cibrao de Las.

En agosto empezarán las salidas de la Ruta das Mariñas (1 de agosto y 5 de septiembre); la de Pazos e Xardíns (8 agosto y 19 de septiembre); la del Museo MEGA y A Coruña de 1906 (15 de agosto); la Ruta dos Queixos (22 de agosto y 3 de octubre); y la de Monterrei (8 y 29 de agosto). Para visitar esta zona vinícola ourensana irá hasta Laza, hará parada en el Castelo de Monterrei con una visita teatralizada, conocerá una bodega y también las localidades de Allariz, Xunqueira de Ambía y Baños de Molgas.

El director de Turismo de Galicia defendió que la iniciativa constituye uno de los planes de referencia turística de la comunidad, tanto por el reconocimiento del público como de organizaciones del sector. De hecho, la Ruta dos Faros fue reconocida con el premio Tourism-Friendly en la categoría de viajes de corta distancia de la Unión Internacional de Ferrocarriles.