El timo del tocomocho vuelve a las calles de Galicia en plena era digital

Imagen de archivo de material obtenido por estafadores con el timo del tocomocho. POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

La Jefatura Superior de Policía de Galicia ha emitido una alerta urgente tras detectarse en las últimas semanas varios casos de la conocida estafa del tocomocho, un timo tradicional consistente en pedirle a la víctima dinero a cambio de un décimo de lotería supuestamente premiado. Todo es falso, pero hay mucha gente que cae en la trampa y acaba entregando altas sumas de dinero pensando que el boleto está premiado y que puede hacer un buen negocio. La Policía Nacional advierte de que a pesar de que se trata de un timo clásico y de que estamos en plena era digital, los delincuentes han vuelto a ponerlo en práctica con éxito, cobrándose un número significativo de víctimas en la región y logrando sustraer importantes sumas de dinero y joyas.

El perfil de la víctima suele ser el de personas de avanzada edad que caminan solas por la calle y a las que los estafadores consideran vulnerables, por lo que se les acercan mostrando con gran cercanía, amabilidad y puestas en escena previamente ensayadas.

¿En qué consiste este timo? Habitualmente, esta estafa se desarrolla en tres fases, tal y como explica la policía:

El gancho. El estafador aborda a la víctima asegurando que tiene un billete de lotería premiado que no puede cobrar por alguna razón, como ser extranjero, no tener documentación o sufrir algún problema urgente que le impide cobrar el premio en ese momento.

El gancho secundario. En ese momento aparece un segundo estafador, que se presenta como alguien desconocido que pasaba por allí. Este gancho confirma allí mismo que el boleto está premiado, consultándolo a través de su teléfono o de cualquier forma creíble para la víctima. Incluso se ofrece a aportar él mismo el dinero para comprarle el boleto al primer gancho.

La transacción. Es la última fase. Llega un momento en el que la víctima ve la posibilidad de hacerse con el boleto premiado, supuestamente con una cantidad millonaria, creyendo que engaña al poseedor del décimo. Los dos ganchos lo convencen para que a cambio del boleto premiado les entregue una cantidad elevada de dinero en efectivo o joyas. Los estafadores incluso se ofrecen a acompañar a la víctima hasta su domicilio o al banco para retirar los fondos. Una vez que tienen el dinero, desaparecen del lugar.

Cómo evitar caer en la trampa

La Policía Nacional insiste en que la mejor herramienta contra este tipo de delitos es la prevención y la desconfianza racional y que tengan en cuenta que nadie regala dinero, que desconfíe de personas desconocidas que ofrecen boletos de lotería supuestamente premiados que ellos aseguran que no pueden cobrar.

Asimismo, recomiendan que no acudan nunca al banco acompañados por personas desconocidas. Si alguien le pide que vaya a retirar dinero al banco para realizar una transacción callejera, niéguese en rotundo y aléjese del lugar. Suelen ofrecerse para ser ellos mismos los que le trasladen al banco en un vehículo.

Mantener la calma. Los estafadores suelen meter prisa para evitar que la víctima piense con claridad o consulte con un familiar. Desconfíe si no le dejan hacer llamadas alegando urgencia en la transacción.

¿Qué hacer si sospecha?

Si es abordado por personas que le hacen verse inmerso en una situación como la descrita, o si es testigo de que le esté ocurriendo a una persona mayor, llame inmediatamente al teléfono de emergencias de la Policía Nacional (091).

Fijarse en los sospechosos. Prestar atención a sus rasgos físicos, a su vestimenta o al vehículo que puedan utilizar, para poder ofrecer a la policía los máximos datos posibles para facilitar su posterior localización.

Denunciar. En el momento en que la víctima descubra que ha sido estafada, lo primero que debe hacer es acudir a una comisaría para denunciar los hechos.