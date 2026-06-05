Lugo será el área sanitaria que cierre más porcentaje de camas en verano y Ourense mantendrá todas operativas

Foto de archivo del Álvaro Cunqueiro XOÁN CARLOS GIL

La Consellería de Sanidade ultima su plan de verano para la organización de la asistencia sanitaria, tanto en primaria como en atención hospitalaria. Son meses con menos patologías estacionales y menor índice de ocupación hospitalaria, que coincide además con la necesidad del personal de disfrutar de sus períodos vacacionales.

Teniendo en cuenta la demanda de otros años, el Sergas mantendrá operativas más del 90 % de las camas, siempre por encima de la ocupación real de años anteriores. Los porcentajes oscilan por áreas sanitarias entre el 88 y el 100 %, unos porcentajes idénticos al pasado verano. Así, en la gerencia de A Coruña y Cee se cerrarán el 10 % —la Xunta insiste en que todas están disponibles en caso de necesidad—, teniendo en cuenta que la ocupación del verano pasado fue del 85 %. Ferrol mantendrá operativas el 91 %, tras una ocupación media entre julio y septiembre del 69 %.

En el caso de Santiago y Barbanza seguirán abiertas el 90,9 % tras registrar una ocupación del 71,8 % en el 2025. El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco mantendrá operativas todas las camas. El pasado verano registró una demanda real del 83 %. La provincia de Lugo será la que cierre más camas en términos porcentuales, será el 12 %, tras una ocupación media en el estío del 2025 del 69 %.

Finalmente, en la provincia de Pontevedra el área de Vigo mantiene operativas el 90 % (la ocupación fue del 82 %), mientras que la de Pontevedra y O Salnés tendrá habilitadas el 95,75 %. El pasado verano el promedio de demanda real fue del 68,9 %.

Además de las vacaciones del personal y la dificultad para cubrir algunas categorías, en esta época los complejos hospitalarios también llevan a cabo pequeñas reformas aprovechando que la demanda baja.

Como medida de garantía, puntualiza la consellería, en caso de que sucedan situaciones excepcionales —la tragedia de Angrois, por ejemplo, que ocurrió un 24 de julio—, los centros hospitalarios tienen planes de contingencia para adoptar medidas de modo ágil.

La reordenación asistencial no solo afecta al hospital. El déficit de personal médico y de enfermería y la no cobertura de vacaciones hace que la atención pediátrica se concentre en determinados centros de salud en numerosas zonas, o que los consultorios más pequeños no tengan el mismo horario de atención.