El general jefe de la Guardia Civil de Galicia pasa a la reserva este mes pese a que su mandato de cuatro años se interrumpió

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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El general Miguel Ángel González Arias, el día que tomó posesión en A Coruña como jefe de la Guardia Civil de Galicia.
El general Miguel Ángel González Arias, el día que tomó posesión en A Coruña como jefe de la Guardia Civil de Galicia. MARCOS MÍGUEZ

El lucense González Arias ascendió dos veces, la última en febrero del 2025, por lo que desde algunos sectores se sostiene que debería seguir en el cargo hasta el 2029

06 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias (Lugo, 1964), pasará oficialmente a la reserva el próximo día 14 de junio. Así lo indica el Boletín Oficial del Ministerio de

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