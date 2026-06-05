El general jefe de la Guardia Civil de Galicia pasa a la reserva este mes pese a que su mandato de cuatro años se interrumpió

El general Miguel Ángel González Arias, el día que tomó posesión en A Coruña como jefe de la Guardia Civil de Galicia. MARCOS MÍGUEZ

El general jefe de la Guardia Civil de Galicia, Miguel Ángel González Arias (Lugo, 1964), pasará oficialmente a la reserva el próximo día 14 de junio. Así lo indica el Boletín Oficial del Ministerio de