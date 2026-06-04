La FP ofertará en Galicia 50.244 plazas de nuevo ingreso el próximo curso

El CIFP Compostela, en la foto, incorpora un nuevo itinerario integrado entre ciclo medio y ciclo de FP básica Sandra Alonso

El próximo curso los centros educativos de Galicia ofertarán 50.244 plazas de nuevo ingreso en formación profesional, 1.080 más que en este. Desde hace unos años, la FP va más allá de los tradicionales ciclos de grado medio y superior. Másteres, títulos de alta especialización, FP acelerada, dual intensiva, básica para adultos, itinerarios integrados... Todo un ecosistema de formación que, tal y como señaló el conselleiro de Educación este jueves en Santiago, «pretende dar oportunidades ás persoas. Os datos de inserción —insistió— falan de éxito colectivo da FP». La mayor parte de las plazas son de carácter presencial, el 80,6 % del total, aunque una de cada cinco es a distancia, una opción cada vez más demandada sobre todo por las personas que trabajan. En cuanto a los centros que las imparten, 46.144 están en institutos públicos frente a 4.100 en concertados.

Acompañado por la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, el conselleiro detalló en el CIFP Compostela las principales novedades. Por primera vez en España habrá un doble ciclo internacional, algo que posibilita el nuevo decreto de FP. Será de Desenvolvemento e aplicacións multiplataforma y se impartirá en el IES Fernando Wirtz de A Coruña. En este ciclo superior se combina el currículo gallego con el británico, por lo que no será necesario un proceso de homologación en muchos países. La novedad es su carácter internacional, no el ciclo en sí, pero el que sí se estrena es el de Coordinación de emerxencias e protección civil, en el CIFP As Mercedes de Lugo.

Por modalidades, de las más de 50.000 plazas, 6.582 serán de FP dual intensiva, 2.260 de másters, 738 de títulos de alta especialización, 1.826 de FP acelerada y el resto de ciclos ordinarios —medio, superior y básico—.

Otra de las novedades busca frenar el abandono escolar y que los jóvenes permanezcan el mayor tiempo posible en el sistema educativo. Así, se crea el primer itinerario integrado entre un ciclo de FP básica y otro medio que se implantará en el CIFP Compostela a través de un plan piloto entre dos estudios de cocina.

Los estudiantes de formación profesional pueden elegir entre 277 titulaciones (44 de ellas nuevas, sobre todo de FP acelerada) distribuidas en 26 familias profesionales. De ellas, 15 amplían plazas y se incorpora una nueva: Intelixencia artificial e data, con 80 plazas en dos nuevos másters en los institutos San Clemente de Santiago, y Urbano Lugrís y Fernando Wirtz de A Coruña.

De las 44 nuevas titulaciones, una se corresponde a un ciclo superior, cuatro másteres, seis son títulos de alta especialización y 33 de FP acelerada. Las familias con más plazas son las de administración y gestión (6.228), informática y comunicaciones (5.839) y electricidad y electrónica (4.640).