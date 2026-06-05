Los acusados del robo violento a un constructor de Lobios buscan un acuerdo para evitar el juicio y una condena que suma 70 años de prisión

Los abogados de los acusados, este viernes, en los juzgados. M. FERNÁNDEZ

Lo golpearon con «extrema furia», causándole un sufrimiento «tan cruel como innecesario». Así actuaron los acusados de asaltar en la madrugada del 19 de enero del 2025 a un empresario de la construcción de 74 años de Vilameá (Lobios). Creían que tenía en casa 150.000 euros y no dudaron en usar la violencia para encontrarlos. Llegaron a amenazarlo con hacerle daño a su mujer, tras decirles el cabecilla que «usaran a la vieja». Al final se conformaron con 6.000 euros, relojes y algunas joyas. Ese mismo día se repartieron el botín pero un mes después fueron detenidos por la Guardia Civil.

Este viernes, desde las distintas prisiones en las que se encuentran, comparecieron por videoconferencia ante la magistrada de la plaza dos de la sección penal de Ourense para una vista preliminar en la que se iban a explorar las posibilidades de cerrar el caso sin llegar a juicio. No pudo lograrse un acuerdo tras casi una hora de conversaciones, por lo que la magistrada señaló fecha de juicio. Será el próximo 6 de octubre cuando se celebre la vista, si bien ha trascendido que los acusados están negociando un acuerdo con la Fiscalía Provincial que pasaría por el pago íntegro de la responsabilidad civil derivada del caso. Esto supone que si reconocen los hechos y abonan, solidariamente, los 62.900 euros que reclama el perjudicado, se les podría aplicar una atenuante de reparación del daño, lo que rebajaría las penas que se piden para ellos. Cuatro estarían de acuerdo con esas condiciones, pero para evitar el juicio tendrán que firmar el acuerdo los cinco.

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Y a la espera de lo que pueda ocurrir, de momento la Fiscalía reclama un total de 70 años de prisión, atribuyéndoles los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza y lesiones. Jorge Luis G. Y., que trabajaba como informático en el Concello de Xinzo, ostentaba la jefatura de la banda y, según el fiscal, «realizaba todas las labores de dirección y asesoramiento». Mourad E. A., un ciudadano marroquí de la misma edad —44 años—, era el informador que alertaba de posibles objetivos. Fue él, al parecer, quien dio el soplo para el robo de Lobios, en el que habrían participado además Álvaro G. J. y los rumanos Ionel F. y Petrica S.. Aquella noche tres de ellos saltaron el muro. Los perros empezaron a ladrar y los delincuentes atacaron al propietario cuando salió a ver qué pasaba. Lo maniataron con una cuerda que también colocaron alrededor de su cuello. Lo golpearon hasta que les dijo dónde había dinero e intentaron atacar a su mujer, sin éxito. El septuagenario sufrió lesiones graves y estuvo en la uci.