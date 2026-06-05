200 profesionales de Galicia que atienden a víctimas se formaron en violencia de género digital
GALICIA
La conselleira de Política Social destaca que la comunidad es pionera en esta iniciativa. Las jornadas, celebradas en las cuatro provincias, se enmarcan en la futura ley de acoso y violencia digital que ultima la Xunta05 jun 2026 . Actualizado a las 18:46 h.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó este viernes que Galicia es la primera comunidad de España en formar en violencia de género digital a todo el personal técnico que trabaja directamente con las víctimas.
Esta formación se imparte a través de unas jornadas desarrolladas en cinco ciudades (Ourense, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Santiago), que finalizaron este viernes en Santiago. En el acto de clausura también participaron el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y la presidenta de la asociación Stop Violencia de Género, Encarnación Iglesias.
En su intervención, la conselleira afirmó que este plan de formación especializada «es pioneiro a nivel nacional» y explicó que se enmarca en la futura ley gallega de acoso y violencia digital, que la Xunta está ultimando. El objetivo es dotar a los profesionales de herramientas prácticas para detectar, evaluar e intervenir ante estas formas de violencia, que requieren de una respuesta profesional especializada y que sufren en mayor medida mujeres y menores de edad.
Fabiola García señaló que una de las claves de este programa, en el que participaron 200 profesionales de toda Galicia, «é a necesidade de acompañar adecuadamente as vítimas» y detalló que uno de los avances más innovadores es la creación de mecanismos de coordinación entre profesionales e instituciones «que eviten que as vítimas teñan que revivir experiencias dolorosas ao repetir a súa historia ante cada servizo ou departamento».
Otro de los ejes de este plan de formación consiste en la prevención y el empoderamiento digital, ya que, según dijo la conselleira, «protexer tamén significa informar, educar e dotar a cidadanía de ferramentas para recoñecer riscos e defender os seus dereitos na contorna dixital».
Fabiola García reafirmó el compromiso de la Xunta con todas las personas que puedan verse afectadas por cualquier forma de violencia y aseguró que «promover a liberdade, a dignidade e o benestar fortalece a sociedade».