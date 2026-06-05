200 profesionales de Galicia que atienden a víctimas se formaron en violencia de género digital

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, en la clausura de la formación en violencia de género digital para el personal que atiende a las víctimas EUROPAPRESS

La conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó este viernes que Galicia es la primera comunidad de España en formar en violencia de género digital a todo el personal técnico que trabaja directamente con las víctimas.

Esta formación se imparte a través de unas jornadas desarrolladas en cinco ciudades (Ourense, A Coruña, Lugo, Pontevedra y Santiago), que finalizaron este viernes en Santiago. En el acto de clausura también participaron el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, y la presidenta de la asociación Stop Violencia de Género, Encarnación Iglesias.

En su intervención, la conselleira afirmó que este plan de formación especializada «es pioneiro a nivel nacional» y explicó que se enmarca en la futura ley gallega de acoso y violencia digital, que la Xunta está ultimando. El objetivo es dotar a los profesionales de herramientas prácticas para detectar, evaluar e intervenir ante estas formas de violencia, que requieren de una respuesta profesional especializada y que sufren en mayor medida mujeres y menores de edad.

Fabiola García señaló que una de las claves de este programa, en el que participaron 200 profesionales de toda Galicia, «é a necesidade de acompañar adecuadamente as vítimas» y detalló que uno de los avances más innovadores es la creación de mecanismos de coordinación entre profesionales e instituciones «que eviten que as vítimas teñan que revivir experiencias dolorosas ao repetir a súa historia ante cada servizo ou departamento».

Otro de los ejes de este plan de formación consiste en la prevención y el empoderamiento digital, ya que, según dijo la conselleira, «protexer tamén significa informar, educar e dotar a cidadanía de ferramentas para recoñecer riscos e defender os seus dereitos na contorna dixital».

Fabiola García reafirmó el compromiso de la Xunta con todas las personas que puedan verse afectadas por cualquier forma de violencia y aseguró que «promover a liberdade, a dignidade e o benestar fortalece a sociedade».