La Xunta pide explicaciones por los fallos en la PAU: «Non é banal, a sucesión de erros supón un prexuízo para miles de alumnos» 

Foto de las PAU en Santiago, el primer día de los exámenes XOAN A. SOLER

No hay frente común entre CIUG y Xunta. El conselleiro de Educación considera que la sucesión de errores en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) de este año no son una cuestión banal. «A sucesión de erros que vimos detectando supoñen un prexuízo para miles de alumnos e familias», afirmó Román Rodríguez tras ser preguntado por los fallos en los exámenes de Historia de España o Debuxo Técnico. El responsable del departamento educativo insiste en que hay que pedir explicaciones y responsabilidades, ya que la PAU genera preocupación y ansiedad en los jóvenes que se enfrentan a ella, «estamos vendo que é necesario tratala con máis mimo», afirmó.

Rodríguez insistió en que los alumnos gallegos ya salen perjudicados en relación a los estudiantes de otras comunidades porque pese a estar por encima de la media en estudios internacionales como PISA, obtienen peores calificaciones en la selectividad al no tratarse de una prueba homogénea, «unha anomalía que non se explica de xeito fácil, como é posible que para unha mesma porta haxa 17 camiños diferentes?». Partiendo ya de esta situación de inferioridad, «hai que evitar que haxa erros tan claros e tan flagrantes que impactan no alumnado de xeito obvio».

El conselleiro se situó al margen de la elaboración de estas pruebas, «nas que a Xunta non participa nada», por lo que insiste en saber cómo adoptan las decisiones los grupos de trabajo, «para que isto non volva pasar». De hecho, la Consellería de Educación elabora una norma en la que quiere ganar más peso a la hora de elaborar y organizar las pruebas.

Por su parte, los responsables de la PAU han convocado esta tarde a los medios para dar explicaciones sobre el proceso de elaboración de las pruebas y los fallos detectados. En sendos comunicados remitidos el miércoles pasado, la Comisión Interuniversitaria de Galicia aseguró, en relación a los exámenes de Debuxo Técnico e Historia de España, que las correcciones serán flexibles. En el caso del primero, con fallos más evidentes, se corrigieron y se amplió en media hora el tiempo para hacer el examen. Profesores y alumnos, sin embargo, lamentan que se hayan minimizado problemas que fueron muy graves.

Errores en varios exámenes

Profesores de varios institutos gallegos remitieron a la CIUG sendos escritos en los que exigen que se depuren responsabilidades ante los errores que contenían las pruebas de Debuxo Técnico e Historia de España, y que generaron preocupación y malestar entre los alumnos. También se detectaron problemas en ejercicios de Física y de Historia da Arte que echaron más leña al fuego. «Que revisen bien las pruebas de mañana», decían algunos padres refiriéndose a los exámenes de este jueves, los últimos de esta edición de las pruebas. Por el calado de los errores, el que más indignación está generando es el examen de Debuxo Técnico, que no se repetirá según confirmó la CIUG a última hora de la tarde del miércoles. La respuesta oficial llegó 24 horas después del examen y tras las peticiones de dimisión que los profesores enviaron al grupo de trabajo que elabora la prueba. Como explican los docentes, la presencia de «múltiples erros nos enunciados do exame» —escalas mal planteadas y fallos gráficos y de redacción— generaron «confusión e inseguridade» entre los alumnos. Los profesores también critican la forma en la que se gestionó el problema una vez detectado. En muchos casos, según exponen, los estudiantes ya habían empezado a cubrir la prueba cuando llegaron esas correcciones, obligando a muchos a «borrar, rectificar ou reiniciar procedementos xa realizados». Como constatan algunos afectados, que se examinaron para tener más posibilidades de entrar en carreras como Matemáticas —con una nota de acceso muy elevada—, la situación generó mucha tensión.