Vota y opina: ¿Se verán perjudicados los alumnos gallegos con el resto del país en las notas de corte de acceso a la universidad?

Primera jornada de los exámenes de selectividad en A Coruña Marcos Míguez

Ha sido la selectividad más vigilada de los últimos años en Galicia. Del miedo a un posible fraude o el uso de tecnología para copiar en los exámenes ha dado paso a la polémica por los graves errores que contenían las pruebas de Debuxo Técnico e Historia de España. Entre los alumnos ha generado preocupación, malestar y mucha tensión. Algunos de ellos han pedido la dimisión de aquellas personas encargadas de elaborar los exámenes. Ante esta tesitura, la CIUG ha sido clara: la prueba no se va a repetir.

Este jueves, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha pedido explicaciones por los fallos en la PAU y apuntaron que debe tratarse con mayor mimo estos exámenes. Rodríguez quiso poner el foco en las notas de corte de acceso a la universidad y apuntó que, aunque los alumnos gallegos están por encima de la media en estudios internacionales como PISA, obtienen peores calificaciones en la selectividad y partiendo de esta situación de inferioridad, «hai que evitar que haxa erros tan claros e tan flagrantes que impactan no alumnado de xeito obvio».

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