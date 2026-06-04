El TSXG investiga a un abogado por usar en un recurso la inteligencia artificial con «incoherencias e invenciones»

Palacio de Justicia de A Coruña, sede del TSXG. Marcos Miguez

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada «por mala fe procesal» para depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso que incluye «reiteradas incoherencias o invenciones» y que, presuntamente, fue elaborado con inteligencia artificial (IA). El magistrado ponente asegura que ha identificado hasta 24 citas, más su texto asociados, lo que asegura que constituyen «un ejercicio de libérrima creatividad jurídica». La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el abogado figuran múltiples «citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas». Además, el magistrado revela que ha detectado «una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de inteligencia artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes alucinaciones ofrecidas».

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En la sentencia se indica que la actitud del letrado «implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional», y se explica que la otra opción posible a la vista del escrito es que el letrado «haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda y mendaz», lo que comportaría, a juicio del tribunal, «un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada».