El TSXG investiga a un abogado por usar la inteligencia artificial con «incoherencias e invenciones»

PILAR CANICOBA

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha abierto una pieza separada «por mala fe procesal» para depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado que presentó un recurso de suplicación con «reiteradas incoherencias o invenciones» y que, presuntamente, fue elaborado con inteligencia artificial (IA). El magistrado ponente de la sentencia, Luis Fernando de Castro Mejuto, que además preside la Sala de lo Social del TSXG, ha identificado hasta 24 citas, más sus textos asociados, en el mencionado recurso, lo que constituye, «¡qué duda cabe!, un ejercicio de libérrima creatividad jurídica».

El recurso fue presentado contra una sentencia del entonces denominado Juzgado de lo Social número 7 de A Coruña por el caso de un trabajador al que le denegaron una incapacidad profesional. El abogado perdió la demanda, pero además se tendrá que enfrentar a la investigación del Tribunal Superior de Xustiza, que es duro y contundente en la censura a su forma de actuar. En la sentencia se subraya que en el recurso hay múltiples «citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas». Además, el magistrado ponente dice que ha detectado «una curiosa estructura en la manera de redactar y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de inteligencia artificial, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes alucinaciones ofrecidas». La resolución sostiene que «todos los textos entrecomillados y las sentencias atribuidas al Tribunal Supremo y a otros tribunales a lo largo del escrito interpuesto hilvanan un discurso coherente y ponderado, pero se hallan extramuros a lo que la Sala ha conseguido verificar: son falsas».

«Falta de diligencia»

El uso de la inteligencia artificial en la Justicia está restringido a programas específicos y a la verificación posterior de toda la información que se utiliza. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial dictó una instrucción sobre el uso de la IA en la que exige a los jueces «el control humano, real, consciente y efectivo» sobre sus resoluciones, que en todo caso tendrán que implicar «una revisión y validación personal completa y crítica». Esa instrucción no afecta directamente a los abogados, pero estos tienen una responsabilidad civil frente a sus clientes para que sus escritos se ajusten a la verdad. Todo lo contrario a lo que considera el tribunal sobre este recurso, pues ve «obvio» que la actuación del letrado «implica una falta de diligencia notoria en su actuación profesional». El magistrado presidente de la Sala de lo Social plantea que la otra explicación posible es que el abogado «haya inventado directamente todas las citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda y mendaz», lo que supondría «un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada».

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Los magistrados del alto tribunal gallego inciden en que los hallazgos encontrados en el recurso «evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo —a lo que creemos—, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso». Creen que el abogado omitió «la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida al Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos».

La sentencia añade que, «lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, [la actuación del abogado] merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal».